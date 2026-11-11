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11 ноября, 10:16

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Page Six: отец Меган Маркл вновь арестован за срезанный электронный браслет

Отец Меган Маркл вновь арестован за срезанный электронный браслет

Фото: AP Photo/Pinellas County Sheriff's Office

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл – старший вновь оказался под стражей в США. Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на представителя офиса прокурора штата Флорида.

Причиной стало нарушение условий домашнего ареста: он срезал электронный браслет, установленный на ноге.

"Решение о его освобождении до суда было отозвано, и он был задержан", – сказал представитель ведомства.

Маркл предстал перед судом в день задержания по делу о хранении детской порнографии. Однако тогда его отпустили под домашний арест в пансионат для престарелых во Флориде, где он проживал, с обязательством являться на заседания.

О проверке ФБР в отношении Маркла стало известно в конце октября. По информации журналистов, его сын Томас Маркл – младший, разбирая вещи отца в доме во Флориде, обнаружил материалы с несовершеннолетними и обратился в полицию.

После этого филиппинские правоохранители получили судебный ордер на изучение изъятых устройств. В это время Маркл-старший был госпитализирован с деменцией, а обвинения в педофилии опровергал. Однако полиция задержала его прямо в реабилитационном центре.

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