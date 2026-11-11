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11 ноября, 09:51

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Врач Гаврилова назвала мифом необходимость исключать сладкое при гипертонии

Врач опровергла миф о запрете сладкого при гипертонии

Фото: depositphotos/talip007.yandex.ru

Полностью исключать сладкое из рациона при повышенном давлении не нужно, это распространенный миф. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-терапевт, кардиолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова.

Как объяснила специалист, сам по себе сахар не оказывает такого же прямого воздействия на артериальное давление, как, например, переизбыток натрия. Основная опасность заключается в другом: большое количество сладкого способствует набору лишнего веса и повышает риск развития сахарного диабета. Эти факторы, в свою очередь, усложняют контроль над давлением.

Поэтому, отметила врач, иногда можно позволять себе съесть десерт или шоколад. При этом она посоветовала ограничивать сладкие напитки, частые перекусы конфетами и большое количество добавленного сахара.

Куда более важным для пациентов с гипертонией Гаврилова назвала контроль потребления соли. Ее избыток действительно способен напрямую повышать давление.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять менее 5 граммов соли в сутки – это примерно чайная ложка. При этом в указанный объем входит не только соль, которую добавляют при приготовлении пищи, но и та, что уже содержится в готовых продуктах: хлебе, сыре, колбасе и других полуфабрикатах.

Ранее старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин рекомендовал есть больше рыбы и овощей, а также много двигаться, чтобы замедлить старение сердца. Важно отказаться от курения, алкоголя и спать около 7–8 часов. Недостаток сна повышает вероятность гипертонии и сбоев сердечного ритма.

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