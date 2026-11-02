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02 ноября, 10:48

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Кардиолог Паукова: боль в челюсти может быть признаком инфаркта

Кардиолог назвала боль в челюсти возможным признаком инфаркта

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Боль в челюсти иногда может указывать на инфаркт миокарда и даже оказаться его единственным симптомом. Об этом врач-кардиолог Екатерина Паукова рассказала в беседе с RT.

По словам специалиста, такая боль возникает из-за недостаточного поступления крови и кислорода к сердечной мышце. В этом случае болевые сигналы могут распространяться за пределы грудной клетки – в челюсть, зубы и шею. Чаще всего дискомфорт ощущается в нижней челюсти.

Паукова уточнила, что при сердечных нарушениях боль может быть разлитой, давящей или жгучей, без четкой локализации. Она не исчезает после приема обезболивающих препаратов или стоматологических процедур, сохраняется в состоянии покоя и иногда усиливается при физической нагрузке или стрессе.

Среди других возможных признаков инфаркта врач перечислила одышку, холодный пот, тошноту, головокружение, сильную слабость и чувство давления за грудиной.

К факторам риска относятся возраст старше 40 лет, курение, в том числе электронных сигарет, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, гипертония и перенесенные сердечно-сосудистые заболевания, например инсульт.

При внезапной необъяснимой боли в челюсти, особенно если она сопровождается другими перечисленными симптомами, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Кардиолог подчеркнула, что, даже если боль была слабой или прошла самостоятельно, это не исключает инфаркт.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев предупредил, что на фоне постоянной тревожности могут развиться инфаркт, инсульт и тяжелая клиническая депрессия. По его словам, когда человек изо дня в день живет в режиме тревоги, мозг уподобляется параноидальному "охраннику", который в каждом шорохе видит смертельную угрозу.

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