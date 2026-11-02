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02 ноября, 11:26

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Тренер "Спартака" назвал Литвинова, Умярова и Барко лучшими игроками матча с "Локомотивом"

Тренер "Спартака" назвал лучших игроков матча с "Локомотивом"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Несколько футболистов московского "Спартака" проявили себя особенно хорошо в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива", заявил главный тренер клуба Хуан Карлос Карседо. Его слова приводит "Газета.ру".

В данной встрече "Спартак" одержал победу со счетом 4:0. Специалист отметил, что игроки показали хорошую игру в этом матче, не позволив противнику создать моменты.

"Руслан Литвинов и Наиль Умяров вместе отлично действовали в опорной зоне, классный матч провел Эсекьель Барко", – отметил Карседо, добавив, что ему приятно иметь таких игроков в составе команды.

Счет в матче был открыт уже на 11-й минуте, когда игрок "Локомотива" Александр Руденко забросил мяч в свои же ворота. На 33-й минуте отличился Виктор Парада, а перед самым перерывом, на 45-й минуте, забил Манфред Угальде. Последний гол забил Эсекьель Барко, реализовав пенальти на 76-й минуте.

После этого тура "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Локомотив" располагается в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции, с 11 очками.

В 14-м туре РПЛ "Спартак" на домашней арене примет тольяттинский "Акрон". Игра состоится 8 ноября. "Локомотив" же 6-го числа сыграет в Москве с казанским "Рубином".

Ранее московский футбольный клуб "Динамо" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в матче 13-го тура РПЛ. Голы забили Даниил Фомин на второй минуте и Константин Тюкавин на 77-й. В следующем туре 7 ноября москвичи сыграют на выезде с воронежским "Факелом", а грозненская команда примет московскую "Родину".

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