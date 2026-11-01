Галактионов отказался уходить из "Локомотива" после разгрома от "Спартака" в РПЛ

Московский "Локомотив" дома уступил столичному "Спартаку" со счетом 0:4 в матче 13-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 1 ноября. Причем три мяча красно-белые забили еще в первом тайме, после чего уставшие от серии неудачных матчей фанаты красно-зеленых покинули трибуны уже в перерыве. О тяжелом моменте в истории "железнодорожников" расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 0:4 (0:3)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Руденко, 11 (автогол), Парада, 33, Угальде, 45, Барко, 76 (с пенальти).

"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бабкин (Раков, 80), Бакаев (Коваленко, 46), Титков, Годяев, Мостовой (Щетинин, 80), Руденко (Пиняев, 55), Комличенко.

"Спартак": Максименко, Ву, Бабич, Дмитриев (Парада, 31), Литвинов (Денисов, 77), Барко, Солари (Маркиньос, 72), Умяров, Зобнин (Пруцев, 72), Жедсон Фернандеш, Угальде (Даку, 72).

Предупреждения: Щетинин, 84; Раков, 86; Комличенко, 90+; Умяров, 90+.

Посещаемость: 21 262 зрителя.

Про проблемы "Локомотива" сказано немало: перед дерби со "Спартаком" 14-е место в таблице из 16-ти, всего 11 очков, досрочный вылет из Кубка на неделе после поражения от ЦСКА. Команда Михаила Галактионова в нынешнем сезоне одержала всего две победы во всех турнирах, причем обе – на выезде. Руководство "железнодорожников" публично выразило поддержку главному тренеру, но сам специалист уже заговорил о том, что "по течению плыть нельзя".

Подспорьем для него стало возвращение в строй ряда игроков, пропускавших матч с "армейцами": в частности, стали доступны защитник Александр Сильянов, полузащитник Сергей Бабкин, вингеры Зелимхан Бакаев и Сергей Пиняев. Причем первые трое сразу попали в стартовый состав.

У "Спартака" же в Кубке дела гораздо лучше: команда Хуана Карлоса Карседо на неделе победила "Рубин" 1:0, первое место в своей группе. В чемпионате у красно-белых 23 очка и пятая строчка, с отставанием от лидирующего на данный момент московского "Динамо" на 5 баллов. Победа над "Локо" – и "Спартак" обогнал бы в таблице "Краснодар", у которого тоже 23 балла, плюс сравнялся бы с ЦСКА, 1 ноября набравший 26 за счет трудовой ничьей с "Оренбургом" на выезде (0:0).

В то же время красно-белые неделей ранее уступили в другом принципиальном дерби – все тем же "армейцам" 0:2, причем команде Карседо серьезно досталось за показанное на поле. Но одно дело, крепкая команда Дмитрия Игдисамова, а другое – проблемный "Локомотив" Михаила Галактионова. Конечно, "Спартак" подходил к матчу в статусе фаворита, тем более, что три последние встречи с красно-зелеными во всех турнирах закончились в пользу красно-белых.

Особых проблем с составом у Карседо нет: наоборот, есть большой выбор для ротации. На игру с "Локо" испанец выбрал вариант с Кристофером Ву в паре центральных защитников с Срджаном Бабичем и Игорем Дмитриевым в качестве левого крайнего защитника, а также Жедсоном в середине. Правда, такая конфигурация продержалась всего полчаса: Дмитриев получил травму в одном из стыков и вынужденно ушел с поля из-за повреждения. Вышедший вместо него Виктор Парада прямо повлиял на результат матча.

Наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов во время подготовки к "Спартаку" подсветил момент: красно-белые раскачиваются в первые 15–20 минут. Видимо, на сей раз штаб Карседо сделал на этом акцент, судя по тому, насколько активно красно-белые начали матч против "Локо".

Жирные моменты были только у номинальных гостей, но самое главное – их реализация. Немало прошло через зону левого защитника, которую вынужденно закрывал молодой полузащитник Данила Годяев. На 11-й минуте "железнодорожники" треснули под давлением "Спартака" в центре поля, молниеносная контратака через центр направо, прострел Жедсона и мяч после выноса правого защитника хозяев Максима Ненахова отскочил в вингера красно-зеленых Александра Руденко. А от него – в ворота Антона Митрюшкина: автогол уже на 11-й минуте.

После этого "Спартак" не выпустил нити игры: даже наоборот, красно-белые только добавили. "Локомотив" же пытался вернуться, были подходы, но по факту до конца тайма вратарь "Спартака" Александр Максименко был мало вовлечен в игру.

Со стороны он наблюдал за вторым голом своей команды на 33-й минуте: довели мяч направо, снова подача из зоны, за которую отвечал Данила Годяев, скидка на набежавшего в атаку Параду, и испанец, критикуемый на старте сезона, положил роскошный гол дальним ударом в девятку. Ноль шансов у Митрюшкина такое потащить. А на 45-й "Спартак" реализовал угловой: подача пошла на дальнюю штангу, Руслан Литвинов сделал скидку во вратарскую, где реактивнее всех на мяч выскочил Манфред Угальде. Легкого кивка хватило, чтобы забить третий за тайм – абсолютная катастрофа для "Локомотива".



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В перерыве многие болельщики хозяев решили не возвращаться на свои места, а некоторые еще и побросали шарфы в сторону скамейки запасных любимого клуба. Те же, кто остались, заряжали во все горло: "Позор!"

Второй тайм "Локомотив" провел не сильнее первого. "Спартак" показал во всей красе, что такое доминация: тотальный контроль мяча и его быстрый возврат в случае потери, постоянная нагрузка на Митрюшкина за счет большого количества атак, причем частенько били через ту самую проблемную зону Годяева. По-человечески жаль 22-летнего парня, который попал в такую ситуацию, где его, как бы это не звучало в контексте "Локо", фактически бросили под поезд.

На 74-й минуте Данила еще и стал виновником поставленного в ворота "железнодорожников" пенальти – в штрафной он срубил вышедшего со скамейки незадолго до этого Маркиньоса, который прокинул мяч мимо непрофильного левого защитника. Эсекьель Барко с точки не промахнулся – 4:0 в пользу "Спартака"!

Потихоньку у игроков "Локомотива" начали сдавать нервы, причем форвард Николай Комличенко в концовке умудрился поругаться и с чужими, и со своими. Веяло какой-то безнадегой: вроде в течение первой части сезона перепробовали практически все, что могли, а воз и ныне там. Зона стыковых матчей за право остаться в элите в чемпионате, досрочный вылет из Кубка: трансляционная камера выхватила лицо Михаила Галактионова, которого, честно говоря, лично я никогда не видел таким потерянным.

"Спартак" впервые в российской истории переиграл "железнодорожников" с разницей в четыре мяча. После игры наставник "Локомотива" говорил о своем будущем немного противоречивые вещи. В эфире "Матч ТВ" на вопрос об отставке ответил: "Все возможно", на пресс-конференции – что сам точно паковать чемоданы не собирается.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" (Москва) Ничего не должно случиться, чтобы я задумался об отставке. В ближайшее время мы с клубом найдем решение. Пресс-конференция не то место, чтобы задавать такой вопрос. Хотите понять ситуацию? Все понятно по-моему. Что ее понимать?

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал журналистам "Матч ТВ", что несмотря на счет, эта победа точно не была легкой для его подопечных.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Мы вышли с правильным настроем, с концентрацией с самой первой минуты. Удалось выйти вперед в счете, что очень важно, после этого продолжали прессинговать, идти вперед и добились победы. Играли очень компактно, мне это очень понравилось. С первой до последней минуты бились и не сдавались.

За счет победы в дерби красно-белые теперь делят третье-четвертое место с ЦСКА, набрав 26 очков. В лидирующей группе не сыграл в 13-м туре только "Зенит", чей матч с самарскими "Крыльями Советов" на выезде вынесен на понедельник.

У "Локо" осталось 11 очков и 14-е место, причем у грозненского "Ахмата", идущего 15-ым, то есть в зоне прямого вылета из РПЛ, – столько же. Москвичи выше лишь за счет дополнительных показателей.

После матча игроки красно-зеленых пошли к трибуне активных фанатов поговорить по душам. Переговоры, судя по всему, в большей степени вел Сергей Пиняев, который сказал по смыслу примерно следующее: сейчас мы сплоховали (как понимаете, в оригинале слово было непечатным), но есть оставшиеся матчи до зимнего перерыва – выигрываем их и за счет этого исправляем ситуацию. Звучит как план, но надежен ли он, словно швейцарские часы? А главное, под руководством какого тренера футболисты будут их воплощать?

Пиняев сказал болельщикам еще кое-что: "Когда *** начинается, все вместе падает". Но если вовремя не подняться, есть риск повторить судьбу московского "Динамо" и казанского "Рубина", у которых в 21 веке тоже был опыт падения в Первую лигу, несмотря на статус топ-клубов.

