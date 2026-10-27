Мусаев похвалил "Краснодар" за победу над "Динамо" в Кубке России

Московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России по футболу 27 октября. Бело-голубые потерпели второе поражение подряд, в то время как черно-зеленые прервали серию из восьми встреч без побед. Как складывалось противостояние, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Динамо" (Москва) – 2:1 (2:0)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Воробьев, 13, 43 – Тюкавин, 90+.

"Краснодар": Корякин, Вахания, Пальцев, Петров (Оласа, 57), Майсон (Тормена, 57), Кристиан, Ленини (Черников, 46), Буркин (Кордоба, 74), Оздоев, Воробьев, Боселли (Батчи, 57).

"Динамо": Расулов, Фернандес, Дэвид Рикардо, Зайдензаль (Касерес, 77), Скопинцев, Маринкин (Артур Гомес, 61), Окишор (Глебов, 61), Миранчук, Миранчук, Казимир (Гладышев, 77), Гутьеррес (Тюкавин, 61), Сергеев.

Предупреждения: Дэвид Рикардо, 4; Артур Гомес, 66; Пальцев, 66; Фернандес, 90+; Кордоба, 90+.

Посещаемость: 23 595 зрителей.

За последние годы "Краснодар" и столичное "Динамо" провели между собой уйму важных матчей. Чего только стоит тот факт, что "быки" в прошлом сезоне оставили бело-голубых без Суперфинала Кубка России, а те в ответ в решающем для черно-зеленых матче 29-го тура РПЛ фактически лишили их шанса на чемпионство.

В нынешнем розыгрыше Кубка команды Мурада Мусаева и Сандро Шварца уже встречались в рамках квартета B Пути РПЛ, и южане на поле в Москве оказались сильнее 1:0. Но на дистанции лучше выглядели подопечные немецкого специалиста: "Динамо" было лидером группы с 9-ю очками, в то время как "Краснодар" шел вторым с 7-ю. При этом неподалеку от черно-зеленых воронежский "Факел" и грозненский "Ахмат" с 6-ю и 5-ю баллами соответственно: команды провели свой матч незадолго до стартового свистка в Краснодаре, и в серии пенальти точнее были "огнеопасные".

В то же время "быки" осенью пребывают в серьезном кризисе – восемь матчей без побед во всех турнирах. Спад во многом совпал с травмой Никиты Кривцова, который должен был заменить в центре поля ушедшего в "Аль-Ахли" Эдуарда Сперцяна. Но теперь он раньше весны на поле не появится, и Мусаев старается искать новые варианты в условиях привычной для последних сезонов ограниченной обоймы.

"Динамо" же до минувших выходных шло на серии из девяти побед подряд во всех турнирах, но в чемпионате оступилось в гостевой битве с "Акроном" (1:3). При этом в отличие от коллеги, у Сандро Шварца практически нет никаких кадровых проблем, да и глубина состава заметно больше. В итоге привычная для Кубка ротация стартовых 11 превратилась в то, что Мусаев собирал из тех, кто более-менее в строю, а его визави просто дал шанс многим из тех, кто недополучает игровое время в чемпионате.

При этом встреча сразу началась с пенальти: прорыв полузащитника "Краснодара" Кристиана, и бразилец рухнул в штрафной соперника после минимального контакта с соотечественником, защитником "Динамо" Дэвидом Рикардо. Падал, как показалось, картинно, дорисовывая мучительную боль – и главный арбитр встречи Станислав Матвеев вместе с VAR-бригадой ему поверили.

К мячу подошел форвард Дмитрий Воробьев, который никак не может найти себя после возвращения на российский юг из московского "Локомотива", где был примой в атаке. В "Краснодаре" же он не может совладать с конкуренцией против Джона Кордобы и закис настолько, что за три с лишним месяца так ни разу и не забил. Партнеры позволили ему пробить пенальти, и... голкипер "Динамо" Курбан Расулов выстрел потащил.

В ситуации, когда вообще ничего не получается, велик соблазн закиснуть, но Воробьев весла не бросил. Да еще и исполнил красоту: на 13-й минуте форвард дотащил мяч до границ штрафной и откинул направо на Магомеда Оздоева, чтобы открыться под его передачу на пару метров ближе к воротам. Дмитрий переложил под левую и элегантно попал в левый от Расулова угол между ног защитника "Динамо" Леона Зайдензаля – 1:0, и первый гол Воробьева в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Минут 10 спустя вратарь бело-голубых совершил чудо, взяв мертвейший резкий выстрел в ближний угол от газона от головы защитника "Краснодара" Майсона Родригеса. А на 35-й "Динамо" простил Воробьев, который не сумел подстроиться под прострел Кристиана: Расулов уже вылетел из ворот, но не добрался до мяча, а Дмитрий этим не воспользовался, пробив мимо створа.

Но на 43-й он по полной исправился за это корявенькое действие: получил мяч, накрутил четверых за счет грамотного перемещения и с правой низом в ближний положил второй гол в этой встрече – 2:0, голевая машина, купленная за 7 миллионов евро, наконец завелась.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Как видите, за перец в первом тайме отвечал "Краснодар": "Динамо" у ворот вратаря "быков" Александра Корякина действовало уж больно травоядно. Чаще всего на ударной позиции оказывался правый вингер Жозуэ Казимир, но максимум пользы от его ударов – разве что размять резервного голкипера хозяев, так как в чемпионате играет Станислав Агкацев.

Во втором тайме перца уже толком не раздавали ни те, ни другие. Возникло ощущение, что "Краснодар", добившись форы, перешел в энергосберегающий режим, так как силы не бесконечны, скамейка коротка, а следующий матч в чемпионате уже в эти выходные. Но "Динамо" вплоть до выхода на поле основных игроков преимуществом во владении не особо пользовалось. Корякин оставался в тонусе, но без лишнего пожара. "Быки" же бегали в контратаки, что против раскрывшегося соперника делалось в удовольствие, и Расулову в паре эпизодов пришлось подтащить.

Лишь на исходе дополнительного времени "Динамо" возродило мини-интригу: Константин Тюкавин кивком головы подправил в сетку навес Ярослава Гладышева, но времени заколотить еще и второй уже не хватило. "Краснодар" наконец прервал плохую для себя серию из восьми игр без побед, а вот у бело-голубых после девяти викторий – уже второе поражение подряд.

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев заявил в эфире "Матч ТВ", что доволен и результатом, и игрой.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Давно не побеждали. Радует, что показали хорошую качественную игру, создали много моментов. "Динамо" играет в отличный футбол, мы действовали смело, прессинговали их, они – нас. Получилась открытая игра. Радует, что Воробьев наконец забил, несмотря на нереализованный пенальти. Сегодня увидели того Воробьева, которого все знаем. Хорошая командная работа, нужно продолжать также.

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц после финального свистка был заведен настолько, что пошел на рефери матча с открытым забралом. Немца даже пришлось оттаскивать от Станислава Матвеева, который с невозмутимым выражением лица зажег перед специалистом карточку красного цвета.

Общаться с журналистами телеканала пришел его ассистент Волкан Булут.





Волкан Булут тренер ФК "Динамо" (Москва) Почему удалили Шварца? Я был рядом с Сандро в этой ситуации, и он не говорил судье никаких плохих слов. Единственное, что было – он выражал несогласие с некоторыми решениями арбитра. Создавали моменты и в первом тайме, и во втором, но не хватало конкретики при завершении.

Вторая победа "Краснодара" над "Динамо" в нынешнем розыгрыше Кубка позволила южанам сместить москвичей с первого места в квартете B. Теперь у команды Мусаева 10 очков, в активе у Шварца – 9. Так как у "Факела" 6, а у "Ахмата" 5, "быки" за тур до конца этой стадии гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ. У грозненцев же остались лишь теоретические шансы на вторую строчку.

К кубковым делам команды вернутся только 25–26 ноября: "Ахмат" дома примет "Краснодар", а к "Динамо" приедет "Факел". А ближайшее будущее клубов РПЛ связано с чемпионатом страны. В 13-м туре соперники по этой игре проведут свои встречи друг за другом: 31 октября "Динамо" в Петровском парке ждет к себе "Ахмат", а "Краснодар" тоже в столичном регионе побывает на "Арене Химки", где квартируется московская "Родина".

