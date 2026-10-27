Мусаев похвалил "Краснодар" за победу над "Динамо" в Кубке России

Московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России по футболу 27 октября. Бело-голубые потерпели второе поражение подряд, в то время как черно-зеленые прервали серию из восьми встреч без побед. Как складывалось противостояние, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Краснодар" – "Динамо" (Москва) – 2:1 (2:0)
Голы: Воробьев, 13, 43 – Тюкавин, 90+.
"Краснодар": Корякин, Вахания, Пальцев, Петров (Оласа, 57), Майсон (Тормена, 57), Кристиан, Ленини (Черников, 46), Буркин (Кордоба, 74), Оздоев, Воробьев, Боселли (Батчи, 57).
"Динамо": Расулов, Фернандес, Дэвид Рикардо, Зайдензаль (Касерес, 77), Скопинцев, Маринкин (Артур Гомес, 61), Окишор (Глебов, 61), Миранчук, Миранчук, Казимир (Гладышев, 77), Гутьеррес (Тюкавин, 61), Сергеев.
Предупреждения: Дэвид Рикардо, 4; Артур Гомес, 66; Пальцев, 66; Фернандес, 90+; Кордоба, 90+.
Посещаемость: 23 595 зрителей.
За последние годы "Краснодар" и столичное "Динамо" провели между собой уйму важных матчей. Чего только стоит тот факт, что "быки" в прошлом сезоне оставили бело-голубых без Суперфинала Кубка России, а те в ответ в решающем для черно-зеленых матче 29-го тура РПЛ фактически лишили их шанса на чемпионство.
В нынешнем розыгрыше Кубка команды Мурада Мусаева и Сандро Шварца уже встречались в рамках квартета B Пути РПЛ, и южане на поле в Москве оказались сильнее 1:0. Но на дистанции лучше выглядели подопечные немецкого специалиста: "Динамо" было лидером группы с 9-ю очками, в то время как "Краснодар" шел вторым с 7-ю. При этом неподалеку от черно-зеленых воронежский "Факел" и грозненский "Ахмат" с 6-ю и 5-ю баллами соответственно: команды провели свой матч незадолго до стартового свистка в Краснодаре, и в серии пенальти точнее были "огнеопасные".
В то же время "быки" осенью пребывают в серьезном кризисе – восемь матчей без побед во всех турнирах. Спад во многом совпал с травмой Никиты Кривцова, который должен был заменить в центре поля ушедшего в "Аль-Ахли" Эдуарда Сперцяна. Но теперь он раньше весны на поле не появится, и Мусаев старается искать новые варианты в условиях привычной для последних сезонов ограниченной обоймы.
"Динамо" же до минувших выходных шло на серии из девяти побед подряд во всех турнирах, но в чемпионате оступилось в гостевой битве с "Акроном" (1:3). При этом в отличие от коллеги, у Сандро Шварца практически нет никаких кадровых проблем, да и глубина состава заметно больше. В итоге привычная для Кубка ротация стартовых 11 превратилась в то, что Мусаев собирал из тех, кто более-менее в строю, а его визави просто дал шанс многим из тех, кто недополучает игровое время в чемпионате.
При этом встреча сразу началась с пенальти: прорыв полузащитника "Краснодара" Кристиана, и бразилец рухнул в штрафной соперника после минимального контакта с соотечественником, защитником "Динамо" Дэвидом Рикардо. Падал, как показалось, картинно, дорисовывая мучительную боль – и главный арбитр встречи Станислав Матвеев вместе с VAR-бригадой ему поверили.
К мячу подошел форвард Дмитрий Воробьев, который никак не может найти себя после возвращения на российский юг из московского "Локомотива", где был примой в атаке. В "Краснодаре" же он не может совладать с конкуренцией против Джона Кордобы и закис настолько, что за три с лишним месяца так ни разу и не забил. Партнеры позволили ему пробить пенальти, и... голкипер "Динамо" Курбан Расулов выстрел потащил.
В ситуации, когда вообще ничего не получается, велик соблазн закиснуть, но Воробьев весла не бросил. Да еще и исполнил красоту: на 13-й минуте форвард дотащил мяч до границ штрафной и откинул направо на Магомеда Оздоева, чтобы открыться под его передачу на пару метров ближе к воротам. Дмитрий переложил под левую и элегантно попал в левый от Расулова угол между ног защитника "Динамо" Леона Зайдензаля – 1:0, и первый гол Воробьева в нынешнем сезоне во всех турнирах.
Минут 10 спустя вратарь бело-голубых совершил чудо, взяв мертвейший резкий выстрел в ближний угол от газона от головы защитника "Краснодара" Майсона Родригеса. А на 35-й "Динамо" простил Воробьев, который не сумел подстроиться под прострел Кристиана: Расулов уже вылетел из ворот, но не добрался до мяча, а Дмитрий этим не воспользовался, пробив мимо створа.
Но на 43-й он по полной исправился за это корявенькое действие: получил мяч, накрутил четверых за счет грамотного перемещения и с правой низом в ближний положил второй гол в этой встрече – 2:0, голевая машина, купленная за 7 миллионов евро, наконец завелась.
Как видите, за перец в первом тайме отвечал "Краснодар": "Динамо" у ворот вратаря "быков" Александра Корякина действовало уж больно травоядно. Чаще всего на ударной позиции оказывался правый вингер Жозуэ Казимир, но максимум пользы от его ударов – разве что размять резервного голкипера хозяев, так как в чемпионате играет Станислав Агкацев.
Во втором тайме перца уже толком не раздавали ни те, ни другие. Возникло ощущение, что "Краснодар", добившись форы, перешел в энергосберегающий режим, так как силы не бесконечны, скамейка коротка, а следующий матч в чемпионате уже в эти выходные. Но "Динамо" вплоть до выхода на поле основных игроков преимуществом во владении не особо пользовалось. Корякин оставался в тонусе, но без лишнего пожара. "Быки" же бегали в контратаки, что против раскрывшегося соперника делалось в удовольствие, и Расулову в паре эпизодов пришлось подтащить.
Лишь на исходе дополнительного времени "Динамо" возродило мини-интригу: Константин Тюкавин кивком головы подправил в сетку навес Ярослава Гладышева, но времени заколотить еще и второй уже не хватило. "Краснодар" наконец прервал плохую для себя серию из восьми игр без побед, а вот у бело-голубых после девяти викторий – уже второе поражение подряд.
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев заявил в эфире "Матч ТВ", что доволен и результатом, и игрой.
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц после финального свистка был заведен настолько, что пошел на рефери матча с открытым забралом. Немца даже пришлось оттаскивать от Станислава Матвеева, который с невозмутимым выражением лица зажег перед специалистом карточку красного цвета.
Общаться с журналистами телеканала пришел его ассистент Волкан Булут.
Вторая победа "Краснодара" над "Динамо" в нынешнем розыгрыше Кубка позволила южанам сместить москвичей с первого места в квартете B. Теперь у команды Мусаева 10 очков, в активе у Шварца – 9. Так как у "Факела" 6, а у "Ахмата" 5, "быки" за тур до конца этой стадии гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ. У грозненцев же остались лишь теоретические шансы на вторую строчку.
К кубковым делам команды вернутся только 25–26 ноября: "Ахмат" дома примет "Краснодар", а к "Динамо" приедет "Факел". А ближайшее будущее клубов РПЛ связано с чемпионатом страны. В 13-м туре соперники по этой игре проведут свои встречи друг за другом: 31 октября "Динамо" в Петровском парке ждет к себе "Ахмат", а "Краснодар" тоже в столичном регионе побывает на "Арене Химки", где квартируется московская "Родина".