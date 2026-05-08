08 мая, 00:20

Спорт
Гусев высказался о будущем в "Динамо" после поражения от "Краснодара" в Кубке России

Решающий удар: как "Краснодар" победил "Динамо" и вышел в Суперфинал Кубка России

7 мая "Краснодар" вышел в Суперфинал Кубка России по футболу, переиграв в двухматчевом противостоянии столичное "Динамо". Обе игры закончились со счетом 0:0, но подопечные Мурада Мусаева были сильнее в серии пенальти. О шансе "быков" на золотой дубль и будущем главного тренера "Динамо" Ролана Гусева после поражения – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Краснодар" – "Динамо" (Москва) – 0:0 (первый матч 0:0, пенальти 6:5)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена (Жубал, 46), Джованни (Пальцев, 46), Ленини, Кривцов, Сперцян, Боселли (Дуглас Аугусто, 59), Батчи (Мозес, 77), Кордоба.

"Динамо": Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко (Дэвид Рикардо, 90+), Скопинцев, Глебов (Чавес, 85), Фомин (Маринкин, 71), Артур Гомес, Бителло (Сергеев, 85), Гладышев (Бабаев, 85), Тюкавин.

Предупреждения: Скопинцев, 26; Джованни, 27; Ленини, 75.

Финал Пути РПЛ Кубка России состоит из двух встреч: и первая между "Краснодаром" и "Динамо" в Москве была аж почти месяц назад. Тогда соперники разошлись по нулям, оставив решение всех вопросов на ответную встречу в парке Сергея Галицкого.

Команда Мурада Мусаева укороченной обоймой на скамейке бьется сразу за два титула: помимо Кубка, южане продолжают сечу с "Зенитом" за титул в чемпионате страны. У "Динамо" же и лично ее главного тренера Ролана Гусева Кубок была возможность сделать провальный сезон одним из самых успешных в истории. В чемпионате для бело-голубых давно все потеряно из-за смазанной летне-осенней кампании, а вот кубковый трофей – практически вот он, в паре игр.

И "Динамо" пошло в поход резво, агрессивно начав дебют встречи в Краснодаре. Правда, выжать из этого что-либо впереди не удалось. Наоборот, чуть не "привез" гол в свои ворота вернувшийся в створ голкипер Андрей Лунев, замешкавшийся при выносе и попав под прессинг соперника.

Хозяева переждали, пока спадет напор москвичей, и методично начали наращивать собственное давление. С учетом класса исполнителей и отлаженности мусаевского механизма моменты не заставили себя долго ждать. На 17-й минуте лидер "быков" Эдуард Сперцян послал мяч в перекладину после паса Никиты Кривцова. Минутой позже защитник Витор Тормена при розыгрыше углового пробил выше каркаса. А на 42-й Джон Кордоба принял передачу Жоау Батчи в центре штрафной, убрал соперника на замахе и с левой чуть не довернул в створ.

У "Динамо" в атаке получалось немного, но мал золотник, да дорог. Вингер бело-голубых Артур Гомес на 44-й минуте взял ответственность на себя и попер на дриблинге по своему левому флангу мимо роя игроков южан. Удержал мяч, пробил в дальний – и чудо-сейв голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева. Сфера вроде даже хотела прошмыгнуть-таки за линию, однако против был защитник Лукас Оласа. Уругваец выбил мяч в сторону Агкацева, а тот уже вынес его от греха подальше.

Чем дальше летел матч, тем больше команды играли с оглядкой на свои ворота, минимизируя риск. Запоминающихся эпизодов в атаке, пожалуй, было всего два. Первый – лайтовый: в районе 55-й минуты центральный полузащитник "Динамо" Данил Глебов тянулся к мячу в борьбе с оппонентом в черно-зеленой футболке, но все же нанес дальний выстрел под перекладину. Агкацев на ленточке был неотразим.

А вот в диапазоне 85-й случился сейв не то что одного конкретного матча, и даже не сезона – момент вообще тянет на исторический, о котором долгие годы будут вспоминать во всевозможных тематических нарезках в Сети. Он начался с вполне себе дежурного удара из-за штрафной хавбека "Краснодара" Кевина Ленини, который вытащил Лунев. На подборе за мяч поборолся Никита Кривцов и вырезал во вратарскую в сторону Кордобы. Джон подработал мяч и скинул его на Мозеса, который бил в упор буквально с метра. Но гол не случился – буквально свой нос под летящий снаряд подставил защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев.

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Его лицо вытащило бело-голубых в серию пенальти, к которой голкиперы подходили с разным бэкграундом. Для Лунева 11-метровые – не самая сильная сторона, для Агкацева – одна из коронок. По четыре выстрела команды прошли без промахов, а вот на пятом задрожали ноги у Константина Тюкавина и Дугласа Аугусто. Удар форварда "Динамо" в верхний угол шикарно отбил вратарь, а вот попытка бразильца полетела в перекладину.

В продолжении серии команды реализовали еще по одному выстрелу, пока к точке не подошел защитник москвичей Хуан Касерес. Бил парагваец почти по центру, Агкацев уже полетел в правый угол, но закосплеил Игоря Акинфеева образца серии пенальти против Испании на чемпионате мира в России. Как оказалось, золотая нога Станислава дала "Краснодару" дорогу в суперфинал в "Лужниках": Кевин Ленини свою попытку реализовал, чем установил окончательного победителя в двухматчевом противостоянии.

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире "Матч ТВ" назвал эту страницу одной из самых успешных в истории клуба.

Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоции. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка. Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы – это главное наше топливо.
Мурад Мусаев
главный тренер ФК "Краснодар"

В свою очередь, рулевой "Динамо" Ролан Гусев отметил в разговоре с журналистами, что гордится своими подопечными. По его словам, бело-голубые показали: они способны "переигрывать чемпионов".

Есть ли у команды "комплекс "Краснодара?" Вы видели сегодня какой‑то комплекс? О каком комплексе вы говорите? Его нет ни перед кем. Настрой на следующую игру будет максимальный. И тактически, и физически все было нормально. Не хватило забитых голов. Это единственное.
Ролан Гусев
главный тренер ФК "Динамо" (Москва)

Теперь для "Краснодара" начинается настоящая рубка – даже прошлые испытания покажутся легкой прогулкой. Впереди два важнейших матча в чемпионате против все того же столичного "Динамо" на выезде уже 11 мая и дома с "Оренбургом" 17-го в заключительном 30-м туре. Чтобы не оглядываться на "Зенит", надо брать шесть очков и поднимать титул второй раз подряд. А затем – Суперфинал Кубка на главной арене страны 24 мая против победителя Пути регионов московского "Спартака", который днем ранее перевел в статус зрителей ЦСКА. Красно-белые сыграют в "Лужниках" практически дома, плюс вымотанное состояние малочисленной обоймы "быков", – дикие условия для команды Мусаева. Но ради первого Кубка в истории клуба эти парни точно отдадут все.

"Динамо" же распрощалось с последними надеждами на ложку меда в горьком сезоне, не выигрывая титулы уже 31 год. У Гусева было яркое начало весенней части из четырех побед подряд, но сейчас – всего одна в последних пяти играх. Останется ли он главным, с учетом этих обстоятельств? Мое скромное мнение – Гусеву, несмотря ни на что, дадут шанс начать следующий сезон с чистого листа.

После расставания с Валерием Карпиным минувшей зимой член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин пообещал утвердить Ролана Александровича в роли главного тренера, если тот выиграет четыре матча до весенней паузы. Побед было меньше (одна), но Гусев все равно получил кредит доверия.

В конце апреля Степашин уже так высказался в беседе с агентством о продлении контракта главного тренера на будущий сезон.

"В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас – по весне. У нас задача одна – бороться за Кубок России. Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча (финал Пути РПЛ и Суперфинал. – Прим. ред.), – говорил член совета директоров.

Не выиграли. Но с учетом той борьбы, которую бело-голубые навязали одному из самых сильных клубов в стране прямо сейчас, об этом обстоятельстве могут и позабыть. Да и яркий март наверняка припомнят в качестве аргумента за новый шанс.

Сам же Гусев назвал вопрос журналиста о желании работать в "Динамо" неуместным, так как ответ на него очевиден. Но чего гадать о его судьбе: цыплят посчитают уже очень скоро.

Камзин Никита

