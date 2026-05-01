Галактионов высказался о ничьей "Локомотива" в матче с "Динамо" в РПЛ

1 мая московский "Локомотив" дома сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 1:1 в матче 28 тура Мир Российской Премьер-лиги. Таким образом, у "железнодорожников" всего одна победа в последних шести играх. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Локомотив" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: Карпукас, 53 – Маричаль, 24
"Локомотив": Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Монтес (Ньямси, 22), Фассон, Пруцев (Вера, 73), Карпукас, Руденко (Салтыков, 73), Батраков, Пиняев (Бакаев, 46), Воробьев (Комличенко, 58).
"Динамо": Расулов, Маричаль, Осипенко, Майсторович (Скопинцев, 57), Касерес (Давид Рикардо, 73), Фомин, Чавес (Глебов, 63), Артур Гомес (Нгамале, 46), Бителло (Сергеев, 73), Гладышев, Тюкавин.
Предупреждения: Ньямси, 70; Скопинцев, 77; Давид Рикардо, 90+; Батраков, 90+.
Предпоследнее в нынешнем чемпионате столичное дерби состоялось между командами, которые по весне показывают не самые выдающиеся результаты. "Динамо", которое в зимнюю паузу принял Ролан Гусев, резво начав, растеряло былую прыть, и одержало всего две победы в РПЛ в последних шести матчах. "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова заваливает очередную весну, выиграл дважды за последние восемь встреч. При этом, разгромив "Акрон" (5:1) 22 марта, "железнодорожники" последствии очень мало забивали – только три гола в пяти играх.
Однако за счет осенней части сезона, красно-зеленые шли в таблице третьими с 49-ю очками. Бело-голубые – только на восьмом месте с 38-ю.
Перед матчем Галактионов сделал акцент на том, что его команда рассчитывает на скорость, которую в том числе за счет игры на правом фланге должен был обеспечить Сергей Пиняев. Гусев же продолжает искать оптимальные сочетания, серьезно ротируя состав и схему. В частности, по сравнению с предыдущей встречей против "Сочи" (2:0), сделал сразу четыре перестановки в стартовом составе и изменил расстановку с трех центральных защитников на двух.
Стабильности игровому рисунку "Динамо" это не добавляет: бело-голубые не слишком здорово выходили из обороны, регулярно обрезаясь и пытаясь гасить пожар в защите. Однако и "Локо" не сказать, что врубил форсаж: Пиняев зачастую терял мячи и застревал в оборонительных редутах соперника, да и противоположный фланг, за который отвечал Александр Руденко, работал со скрипом.
За весь первый тайм хозяева создали лишь один по-настоящему острый момент, и то через центр: один из лучших ассистентов лиги Алексей Батраков разрезал оборону "Динамо" одной передачей в штрафную на Данила Пруева, тот простреливал, но полет мяча прервал Максим Осипенко. Правда, рикошетом снаряд полетел в створ, но голкипер гостей Курбан Расулов среагировал на ура.
Бело-голубые тоже создавали мало, однако свое все же забили. На 24-й минуте "Динамо" получило шанс на угловой, Бителло закрутил в район вратарской, и защитник Николас Маричаль, открепившись от оппонентов, внес мяч головой в сетку – 1:0.
При этом голу предшествовала травма одного из лидеров обороны "Локомотива" Сесара Монтеса – на поле его сменил Жерзино Ньямси. Серьезная потеря не только для красно-зеленых, но и сборной Мексики, которая вскоре сыграет на домашнем чемпионате мира. А Монтес – основной игрок своей национальной команды, поэтому ситуация более чем тревожная.
Не попавшего в темп матча Пиняева тренерский штаб "Локо" поменял уже в перерыве на Зелимхана Бакаева. И именно с его выходом связан яркий старт второй 45-минутки. На 53-й правый вингер получил мяч на своем фланге, ушел от Милана Майсторовича и прострелил в сторону Дмитрия Воробьева. Форвард хозяев в штрафной успел сделать скидку на Алексея Батракова, а тот покатил поперек поля под удар стоящему в одиночестве Артему Карпукасу. Опорнику красно-зеленых никто не мешал прицелиться и поразить верхний сектор ворот – 1:1.
И буквально в следующей атаке "железнодорожники" должны были выходить вперед: снова Бакаев прошел барьер в лице Майсторовича и прострелил на Воробьева, а Дмитрий выстрелом в дальний угол попал в штангу. Партнеры дважды пытались добить мяч, но обе попытки погасил Максим Осипенко. После такого Майсторович, который постепенно возвращается в игровой ритм после тяжелейшей травмы, отправился досматривать встречу на скамейку.
Была в этой игре и еще одна любопытная вертикальная атака в исполнении подопечных Галактионова, в которой поучаствовали игроки, вышедшие на замену: пас пошел в центр штрафной на Лукаса Веру, аргентинец продлил путь мяча едва уловимым касанием налево на Никиту Салтыкова, но того успел накрыть подстраховавший защитников вингер Ярослав Гладышев.
В остальном же контроль наладить толком так и не удалось – уж больно высоким был брак в передачах. Да еще и встречу пришлось заканчивать вдесятером после того, как нападающий Николай Комличенко получил травму, а пять замен уже были израсходованы. Не лучший матч, да еще и на глазах у легендарного тренера "Локо" Юрия Семина, который посетил арену в Черкизове впервые за последние пять лет.
"Динамо" же после перерыва и вовсе сумело организовать только один опасный момент, и вновь в исполнении автора забитого гола Маричаля, который после углового расстреливал ворота Антона Митрюшкина. Но голкипер "Локо" вовремя подставил руки. На большее команды Гусева не хватило, даже когда она внезапно оказалась в большинстве.
Сам главный тренер бело-голубых признал в эфире "Матч ТВ", что в дерби случилось много борьбы и необоснованных потерь.
В свою очередь, главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов в беседе с журналистами охарактеризовал первый тайм в исполнении своей команды примерно так: "С одной стороны, слишком робко, с другой – слишком сумбурно".
Ничья для "Локомотива" – пусть и не самый лучший результат, но даже один заработанный в копилку балл позволил команде Галактионова еще ненамного оторваться от ближайшего преследователя в борьбе за бронзу. Теперь у красно-зеленых 50 баллов, тогда как у идущего четвертым "Спартака" осталось 48 после того, как красно-белые несколькими часами ранее внезапно уступили в Самаре бьющимся за выживание "Крыльям Советов" 1:2. Но никак не отвертеться от того, что дела у "железнодорожников" идут в последнее время из рук вон плохо – всего одна победа в последних шести играх.
Что до "Динамо", то у команды Гусева теперь столько же очков, сколько и у "Рубина" – 39. Однако у казанцев еще есть матч в запасе. Главное для бело-голубых – Кубок России, и уже 7 мая наступит его решающая стадия. А именно ответная встреча финала Пути РПЛ в гостях против "Краснодара". Первый бой закончился со счетом 0:0, так что все для соперников фактически начнется с исходной точки.
Читайте также
- Волевые: как "Краснодар" победил "Спартак" в Москве и вернулся на первое место в РПЛ
- Матч открылся под конец: как "Зенит" чудом сохранил ничью в игре с "Локомотивом"