Галактионов высказался о ничьей "Локомотива" в матче с "Динамо" в РПЛ

1 мая московский "Локомотив" дома сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 1:1 в матче 28 тура Мир Российской Премьер-лиги. Таким образом, у "железнодорожников" всего одна победа в последних шести играх. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: Карпукас, 53 – Маричаль, 24

"Локомотив": Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Монтес (Ньямси, 22), Фассон, Пруцев (Вера, 73), Карпукас, Руденко (Салтыков, 73), Батраков, Пиняев (Бакаев, 46), Воробьев (Комличенко, 58).

"Динамо": Расулов, Маричаль, Осипенко, Майсторович (Скопинцев, 57), Касерес (Давид Рикардо, 73), Фомин, Чавес (Глебов, 63), Артур Гомес (Нгамале, 46), Бителло (Сергеев, 73), Гладышев, Тюкавин.

Предупреждения: Ньямси, 70; Скопинцев, 77; Давид Рикардо, 90+; Батраков, 90+.

Предпоследнее в нынешнем чемпионате столичное дерби состоялось между командами, которые по весне показывают не самые выдающиеся результаты. "Динамо", которое в зимнюю паузу принял Ролан Гусев, резво начав, растеряло былую прыть, и одержало всего две победы в РПЛ в последних шести матчах. "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова заваливает очередную весну, выиграл дважды за последние восемь встреч. При этом, разгромив "Акрон" (5:1) 22 марта, "железнодорожники" последствии очень мало забивали – только три гола в пяти играх.

Однако за счет осенней части сезона, красно-зеленые шли в таблице третьими с 49-ю очками. Бело-голубые – только на восьмом месте с 38-ю.

Перед матчем Галактионов сделал акцент на том, что его команда рассчитывает на скорость, которую в том числе за счет игры на правом фланге должен был обеспечить Сергей Пиняев. Гусев же продолжает искать оптимальные сочетания, серьезно ротируя состав и схему. В частности, по сравнению с предыдущей встречей против "Сочи" (2:0), сделал сразу четыре перестановки в стартовом составе и изменил расстановку с трех центральных защитников на двух.

Стабильности игровому рисунку "Динамо" это не добавляет: бело-голубые не слишком здорово выходили из обороны, регулярно обрезаясь и пытаясь гасить пожар в защите. Однако и "Локо" не сказать, что врубил форсаж: Пиняев зачастую терял мячи и застревал в оборонительных редутах соперника, да и противоположный фланг, за который отвечал Александр Руденко, работал со скрипом.

За весь первый тайм хозяева создали лишь один по-настоящему острый момент, и то через центр: один из лучших ассистентов лиги Алексей Батраков разрезал оборону "Динамо" одной передачей в штрафную на Данила Пруева, тот простреливал, но полет мяча прервал Максим Осипенко. Правда, рикошетом снаряд полетел в створ, но голкипер гостей Курбан Расулов среагировал на ура.

Бело-голубые тоже создавали мало, однако свое все же забили. На 24-й минуте "Динамо" получило шанс на угловой, Бителло закрутил в район вратарской, и защитник Николас Маричаль, открепившись от оппонентов, внес мяч головой в сетку – 1:0.

При этом голу предшествовала травма одного из лидеров обороны "Локомотива" Сесара Монтеса – на поле его сменил Жерзино Ньямси. Серьезная потеря не только для красно-зеленых, но и сборной Мексики, которая вскоре сыграет на домашнем чемпионате мира. А Монтес – основной игрок своей национальной команды, поэтому ситуация более чем тревожная.

Не попавшего в темп матча Пиняева тренерский штаб "Локо" поменял уже в перерыве на Зелимхана Бакаева. И именно с его выходом связан яркий старт второй 45-минутки. На 53-й правый вингер получил мяч на своем фланге, ушел от Милана Майсторовича и прострелил в сторону Дмитрия Воробьева. Форвард хозяев в штрафной успел сделать скидку на Алексея Батракова, а тот покатил поперек поля под удар стоящему в одиночестве Артему Карпукасу. Опорнику красно-зеленых никто не мешал прицелиться и поразить верхний сектор ворот – 1:1.



И буквально в следующей атаке "железнодорожники" должны были выходить вперед: снова Бакаев прошел барьер в лице Майсторовича и прострелил на Воробьева, а Дмитрий выстрелом в дальний угол попал в штангу. Партнеры дважды пытались добить мяч, но обе попытки погасил Максим Осипенко. После такого Майсторович, который постепенно возвращается в игровой ритм после тяжелейшей травмы, отправился досматривать встречу на скамейку.

Была в этой игре и еще одна любопытная вертикальная атака в исполнении подопечных Галактионова, в которой поучаствовали игроки, вышедшие на замену: пас пошел в центр штрафной на Лукаса Веру, аргентинец продлил путь мяча едва уловимым касанием налево на Никиту Салтыкова, но того успел накрыть подстраховавший защитников вингер Ярослав Гладышев.

В остальном же контроль наладить толком так и не удалось – уж больно высоким был брак в передачах. Да еще и встречу пришлось заканчивать вдесятером после того, как нападающий Николай Комличенко получил травму, а пять замен уже были израсходованы. Не лучший матч, да еще и на глазах у легендарного тренера "Локо" Юрия Семина, который посетил арену в Черкизове впервые за последние пять лет.

"Динамо" же после перерыва и вовсе сумело организовать только один опасный момент, и вновь в исполнении автора забитого гола Маричаля, который после углового расстреливал ворота Антона Митрюшкина. Но голкипер "Локо" вовремя подставил руки. На большее команды Гусева не хватило, даже когда она внезапно оказалась в большинстве.

Сам главный тренер бело-голубых признал в эфире "Матч ТВ", что в дерби случилось много борьбы и необоснованных потерь.





Ролан Гусев главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Когда были моменты для хорошей атаки, не хватало последнего паса. Надо над этим работать. Видел, что Майсторович подустал, случился гол, но мы никого не обвиняем. Он неплохо смотрелся в первом тайме, хотел поменять его еще в перерыве, но он сказал, что нормально себя чувствует. Выпустили на его фланг Нгамале, потому что он получше играет в обороне, чем Артур Гомес. Но случилось то, что случилось.

В свою очередь, главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов в беседе с журналистами охарактеризовал первый тайм в исполнении своей команды примерно так: "С одной стороны, слишком робко, с другой – слишком сумбурно".





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" (Москва) Во втором тайме мы сильно добавили в мощи, агрессии, динамике. Особенно отрезок, когда мы сравняли счет и могли забивать еще. Старались проводить атаки, и даже заканчивая матч в меньшинстве, у нас были подходы, моменты, чтобы увеличить счет.

Ничья для "Локомотива" – пусть и не самый лучший результат, но даже один заработанный в копилку балл позволил команде Галактионова еще ненамного оторваться от ближайшего преследователя в борьбе за бронзу. Теперь у красно-зеленых 50 баллов, тогда как у идущего четвертым "Спартака" осталось 48 после того, как красно-белые несколькими часами ранее внезапно уступили в Самаре бьющимся за выживание "Крыльям Советов" 1:2. Но никак не отвертеться от того, что дела у "железнодорожников" идут в последнее время из рук вон плохо – всего одна победа в последних шести играх.

Что до "Динамо", то у команды Гусева теперь столько же очков, сколько и у "Рубина" – 39. Однако у казанцев еще есть матч в запасе. Главное для бело-голубых – Кубок России, и уже 7 мая наступит его решающая стадия. А именно ответная встреча финала Пути РПЛ в гостях против "Краснодара". Первый бой закончился со счетом 0:0, так что все для соперников фактически начнется с исходной точки.

