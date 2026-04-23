Карседо раскритиковал назначение пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром"

23 апреля московский "Спартак" дома уступил "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 26 тура Мир Российской Премьер-лиги. При этом по ходу встречи южане уступали 0:1. О волевой победе, которая вернула "быков" на первое место в чемпионате, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Краснодар" – 1:2 (1:0)

Голы: Мартинс, 38 – Сперцян, 45+, Жубал, 85.

"Спартак": Максименко, Денисов (Дмитриев, 81), Литвинов, Джику, Зобнин, Мартинс (Ливай Гарсия, 81), Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде (Солари, 65).

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Жубал, Джованни, Ленини, Черников, Батчи (Боселли, 74), Сперцян (Мозес, 74), Кривцов, Кордоба.

Предупреждения: Жубал, 57.

Российская Премьер-лига в срединедельном 26-м туре подарила второе подряд противостояние лидеров против ближайших преследователей. "Зенит", который шел во главе таблицы, накануне не сумел перебороть идущий третьим "Локомотив" (0:0), благодаря чему "Краснодар" получил шанс вернуться на первую строчку. Однако для этого нужно было победить один из лучших коллективов весны – "Спартак".

Расклад в табеле о рангах был такой: у "Зенита" было 56 очков, у "Краснодара" – 54, "Локо" же заработал 49. Таким образом, в случае победы "быков" команда Мурада Мусаева возглавила бы таблицу, тогда как красно-белые, у которых в копилке 45 баллов, могли вплотную приблизиться к "железнодорожникам".

И по первому тайму гораздо ближе к успеху были подопечные Хуана Карлоса Карседо. "Спартак" был мобильнее, довольно легко преодолевал среднюю линию во многом за счет проходов Эсекьеля Барко, благодаря чему регулярно создавал давление на ворота голкипера южан Станислава Агкацева. "Краснодар" же регулярно застревал в плотнейшей защите хозяев, а без пространства действующий чемпион уже не так убедителен.

Но даже с учетом преимущества "Спартак" создал не так много впереди. Зато реализовал стандарт: на 38-й минуте после подачи углового Агкацев не рассчитал траекторию полета мяча и ошибся на выходе, защитник Руслан Литвинов бил в сторону створа, но попал в бедро Кристофера Мартинса, и от люксембуржца сфера заскочила в сетку – 1:0.

У "Краснодара" же вообще не было не то что моментов – ударов хотя бы в сторону ворот. Но чемпион на то и таков, что способен выжимать пользу даже из микроэпизода. Такой и случился под конец 45-минутки: лучший бомбардир РПЛ Джон Кордоба зацепился за передачу и заработал угловой. Подача лучшего ассистента лиги Эдуарда Сперцяна, и мяч в штрафной "Спартака" нашел руку Наиля Умярова. Именно что нашел: сфера вылетела из скопления игроков в отставленный рукав опорника красно-белых. Главный арбитр встречи Артем Чистяков с помощью VAR-комнаты поставил пенальти, хотя в других подобных эпизодах судьи такие решения принимали далеко не всегда. Но факт есть факт: удар с точки четко реализовал все тот же Сперцян – 1:1.

Вторая половина действия началась резво, с дальнего выстрела вингера "Спартака" Маркиньоса, который потащил голкипер "Краснодара". Настроение было задано, красно-белые продолжали контролировать происходящее, при этом параллельно казалось, что у черно-зеленых кончается топливо. О короткой скамейке "быков" было сказано немало, резервы Мусаева ограничены. "Краснодар" на зубах держал строй, но на осмысленные действия впереди запала не хватало. До поры.

Пожалуй, в течение второго тайма перемудрил главный тренер "Спартака": в середине 45-минутки Карседо снял с игры форварда Манфреда Угальде, выпустив вместо него вингера Пабло Солари, оставив тем самым команду без ярко выраженного нападающего. По задумке, на его позицию должен был оказываться Мартинс, что уже практиковалось в течение сезона, однако в этот раз не сработало от слова совсем. Наставник красно-белых решил вернуть привычную конфигурацию, поменяв Мартинса на Ливая Гарсию, но войти в такой плотный футбол со скамейки очень сложно. В итоге тринидадец в игру не попал.

"Краснодар" же показал, за счет чего прервал гегемонию "Зенита" в прошлом сезоне: характер у команды Мусаева железобетонный. Для начала "быки" выудили редкий шанс в атаке: на 83-й минуте Кордоба зацепился за мяч у штрафной красно-белых и покатил под удар Александру Черникову, – мощный выстрел отвел в сторону голкипер хозяев Александр Максименко. Назначенный угловой южане разыгрывали долго, и первым темпом, и вторым, выйдя наконец на ключевой эпизод.



Крайний защитник Джованни нашел момент для идеального навеса с фланга и точно попал в голову центральному игроку обороны Жубалу. Бразилец послал мяч в сетку кивком в дальний угол – 2:1! А ведь именно Жубал, который далеко не всегда выходит в старте, спас для своей команды ничью в 25-м туре в матче с "Балтикой" (2:2). Вот такой вот джокер в команде Мусаева.

У "Спартака" оставалось время на отыгрыш, и Руслан Литвинов едва не добился успеха, но его тычок с близкого расстояния в борьбе с оппонентом в черно-зеленой футболке прошел мимо створа. "Краснодар" дотерпел и добился волевой победы, которая вновь вывела их на чистое первое место. А ведь до игры фанаты вывесили баннер: "Укрощаем быков". Жизнь вновь доказывает, что нельзя говорить "гоп" до прыжка.

Наставник команды-победительницы Мурад Мусаев отметил в эфире "Матч ТВ", что в первую очередь его подопечные смогли вырвать три очка за счет характера.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" В первом тайме игра совсем не получилась: плохо прессинговали, дали сопернику пространство, чем они неплохо пользовались. Хорошо, что сравняли счет. В перерыве поговорили, показали, что нужно исправить, и игра выровнялась, дисциплинированно дождались своего шанса. У нас небольшая обойма игроков, но ребята молодцы, проявляют характер.

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо в беседе с телеканалом назвал результат матча с "Краснодаром" невезением. При этом 11-метровый в ворота его команды вызвал у специалиста недоумение.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Провели прекрасный первый тайм, забили гол. Потом был пенальти, не понимаю, почему его назначили. Во втором тайме игра была равной. По игре, которую показывали в первом тайме, мы заслуживали большего в плане счета. <...> Соперник одержал победу, а главное в футболе – это три очка. Сегодня мы не сумели этого сделать. Постараемся реабилитироваться и победить в следующей игре.

Фиксируем происходящее в турнирной таблице за четыре тура до конца. На данный момент "Краснодар" с 57-ю очками – первый, "Зенит" с 56-ю – второй. В битве за тройку фаворит пока – "Локомотив", у которого 49 баллов, а его преследователи синхронно потеряли очки. Четвертой пока идет "Балтика", которая в параллельной встрече сыграла вничью с "Ахматом" (1:1) и заработала 46 баллов. У "Спартака" же осталось 45. К слову, красно-белые, а также идущий шестым ЦСКА (44 очка) потеряли даже математические шансы на чемпионство. Круг претендентов на титул сузился.

Следующий этап большой драки – уже в ближайшие выходные. Оба лидера в 27-м туре сыграют 26 апреля: "Краснодар" дома примет махачкалинское "Динамо", к "Зениту" же в гости приедет "Ахмат". У претендентов на третье место же следующее расписание: "Локомотив" 25 апреля побьется в Самаре с "Крыльями Советов", "Спартак" 26-го – с "Пари НН" в Нижнем Новгороде, и лишь "Балтика" сыграет дома – 27-го с тольяттинским "Акроном".

