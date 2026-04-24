Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 08:24

Общество

Около 4 миллиметров осадков выпало за сутки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 4 миллиметров осадков выпало на всех столичных метеостанциях Москвы за прошедшие сутки. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Бутове выпало 8 миллиметров. В Подмосковье больше всего дождей зафиксировано в Кашире и Серпухове – по 15 миллиметров.

Тишковец добавил, что утром 24 апреля температура воздуха составила плюс 1,4 градуса, в Подмосковье местами наблюдались заморозки до минус 0,8 градуса. Также возможна гололедица.

"Небо на 100% прикрыто слоисто-кучевыми облаками на высоте 1 000–1 500 метров. Без осадков, по области, в Коломне, Кашире и Черустях идет снег", – отметил синоптик.

По его словам, скорость ветра составит 3 метра в секунду, влажность – 71%, атмосферное давление установится на отметке 735 миллиметров ртутного столба.

Тишковец добавил, что 27 апреля в Москву возможны дожди переходящие в мокрый снег. За сутки может выпасть до 10–15 миллиметров осадков, а на газоне появится снежный покров.

"Температура воздуха ощутимо понизится и в течение суток не превысит плюс 2 – плюс 5 градусов", – заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что 25 и 26 апреля в Москве температура воздуха будет на 6 градусов ниже нормы. Кроме того, в майские праздники в городе ожидаются "климатические качели". К 1 маю погода будет холодной, к 9-му числу воздух возможно прогреется до 17 градусов.

