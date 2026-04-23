Традиционные "климатические качели" ожидаются в Москве в майские праздники

Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 17:12

Общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице в период майских праздников ожидаются традиционные "климатические качели": 1 мая – холодная погода, 9 мая – более комфортная и теплая, заявил в эфире телеканала Москва 24 метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, в первые дни мая в Москве прогнозируется температура до плюс 12 градусов из-за холодных воздушных масс, которые сохранятся с конца апреля. Вместе с тем в целом май будет умеренным. В сумерках ожидается от 0 до плюс 5, а днем – максимум плюс 7–12 градусов, что прохладнее климатической нормы.

Синоптик отметил, что ко вторым майским праздникам температурный режим вернется в норму. К 9 мая воздух может прогреваться до плюс 17 градусов.

Тишковец добавил, что с каждым днем ситуация будет восстанавливаться: к концу первой пятидневки температура вернется в рамки нормы, а ко Дню Победы атмосфера окончательно стабилизируется. В отдельные дни возможны всплески до плюс 15–20 градусов, в среднем ориентировочно плюс 16–17.

Ранее сообщалось, что в Москве в предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, ожидается температура примерно на 6 градусов ниже нормы, что характерно для начала второго месяца весны. При этом 25-го числа днем будут сильные осадки отступят, но ненадолго.

Читайте также


обществопогодагородэксклюзив

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика