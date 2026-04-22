Снежный покров до 8 см сформируется в Подмосковье 24 апреля

Снежный покров образуется в столичном регионе к концу рабочей недели из-за арктического влияния и снегопадов. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В частности, к пятнице, 24 апреля, на востоке, северо-востоке и юго-востоке Подмосковья его высота может достигнуть 3–8 сантиметров, тогда как в Москве, в основном на востоке, толщина снега составит от 1 до 3 сантиметров.

При этом снежный шлейф протянется от Ярославской области через восток и юг Московской, в конце достигнув отдельных районов Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курской, Орловской и Белгородской областей. В данных регионах прогнозируются ночные заморозки и гололедица, добавил специалист.

"Во время зарядов снега с середины четверга (23 апреля. – Прим. ред.) до утра пятницы, а также метелей и порывистого северо-западного ветра, видимость на дорогах будет ухудшаться до 1–4 километров, кратковременно до 400–900 метров", – уточнил синоптик.

В связи с этим Тишковец призвал водителей готовиться к сложным погодным условиям и скользким дорогам. Вместе с тем он заверил, что уже к воскресенью, 26 апреля, снег полностью растает.

Тем не менее прохладная погода сохранится в Москве и на период майских праздников. Столбики термометров установятся на уровне 9–11 градусов тепла. В области, в свою очередь, температура воздуха окажется примерно в тех же значениях – плюс 7–12 градусов.