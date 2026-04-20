Синоптик Ильин: температура воздуха не превысит 10 градусов в Москве в начале мая

Температура воздуха в Москве находится ниже климатической нормы для апреля, заявили синоптики. Более того, в ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки. О том, что еще ждет жителей столицы до конца месяца и в начале мая, – в материале Москвы 24.

"Возможны заморозки"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 20 апреля, достигнет максимум 5–7 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре России. При этом погода весь день будет облачная с небольшими, местами умеренными осадками в виде мокрого снега. В свою очередь, в Подмосковье воздух прогреется до 3–8 градусов, в отдельных районах также вероятны осадки. Атмосферное давление достигнет отметки 746 миллиметров ртутного столба.

В этот же день до 18:00 жителей Москвы ждет еще большее ухудшение погоды с порывами ветра до 15 метров в секунду, объявлен желтый уровень опасности. В связи с этим не рекомендуется прятаться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили. Кроме того, водителей на летней резине просят пересесть на городской транспорт.

По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, 21 апреля в Москве тоже будет прохладно: в разгар дня ожидается от 5 до 8 градусов тепла, также в прогнозе небольшие дожди. Ночью температура воздуха по области будет опускаться до плюс 3 градусов, местами возможен мокрый снег. Ветер 20–21 апреля будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 6–11 метров в секунду, с порывами до 10–15 метров.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Со среды погода наладится: ветер поменяет направление на западное, день будет без осадков, ожидается переменная облачность, достаточно часто будет выглядывать солнце. Дневная температура в Москве поднимется до 11–13 градусов. Однако в ночь со вторника на среду температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, то есть возможны заморозки.

С четверга небо снова начнет затягивать облаками, но температура не понизится: от 8 до 13 градусов – по области и 11–13 градусов – в Москве, возможен небольшой дождь. Минимальная ночная температура до конца недели составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. Что касается ветра, то он стихнет до 3–8 метров в секунду и сменит направление на южное, добавил Ильин.

Более того, до конца апреля колебания температуры не прекратятся и даже теплые периоды не будут сопровождаться высокими показателями.

Ранее сообщалось, что теоретически похолодание можно ждать и в мае. Такое явление называют аналогом бабьего лета, только наоборот, отметили эксперты.

Очередная аномалия?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го. Более того: в выходные температура снова понизится до 6–11 градусов, отметил Александр Ильин.

Он добавил, что в целом такая погода является холодной для второго весеннего месяца. Однако подобные условия в апреле повторяются раз в 4–6 лет. В обозримом будущем жарких дней не ожидается, и начало мая пока прогнозируется с температурой не выше 10 градусов.

Что касается атмосферного давления, то 20 и 21 апреля оно составит около 746 миллиметров ртутного столба. Однако 23-го, в четверг, оно упадет до 730, затем показатели начнут медленно подниматься и к воскресенью достигнут 738–740. В целом давление отстает от нормы на 3–4 градуса, заключил Ильин.

В свою очередь, ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 отметила, что в конце недели погоду будет определять высотный циклон.

"Ожидается облачность и дожди различной интенсивности. При осадках температура обычно невысокая: преобладающая температура в ночное время – от плюс 1 до плюс 6, дневная – в пределах 6–11 градусов", – сказала она.

Позднякова согласилась с тем, что такие показатели находятся в отметке ниже климатической нормы.





Татьяна Позднякова ведущий специалист "Метеоновостей" На сегодняшнее число она составляет 8 градусов, на последние числа апреля – 10 градусов. Но даже этих значений в ближайшие дни достигнуто не будет. Погода аномально отрицательная, то есть холоднее, чем обычно бывает в этих числах.

Однако одна короткая волна тепла, когда температура повысится примерно до 15 градусов, возможна. Скорее всего, это случится в последнюю пятидневку апреля. Пока тепло сейчас обходит стороной не только столичный регион, но и практически всю Европейскую Россию, заключила эксперт.