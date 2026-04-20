20 апреля, 11:31

Общество

Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 20 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы ждет ухудшение погоды в понедельник, 20 апреля. Порывы ветра в этот день могут достигать 15 метров в секунду, предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Там добавили, что сильный ветер ожидается в ближайшие часы и задержится до 18:00. В связи с этим в указанный период москвичей призвали быть внимательными, не прятаться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Из-за порывистого ветра в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее москвичей предупредили о волне холода перед майскими праздниками. В столице в конце апреля не исключены ледяные дожди.

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такая погода придет из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. Их взаимодействие усилит холодную тягу северных ветров.

обществопогодагород

