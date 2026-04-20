Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно прогнозам синоптиков, в период с 09:00 до 21:00 возможно усиление порывов северного ветра до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Москве в понедельник, 20 апреля, составит от 5 до 7 градусов тепла. Прогнозируется облачная погода, небольшие осадки, местами умеренные в виде мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 3 до 8 градусов тепла.

Ранее москвичей предупредили о волне холода перед майскими праздниками. В столице также могут пройти ледяные дожди.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что такая погода появится из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. Их взаимодействие усилит холодную тягу северных ветров.