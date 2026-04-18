Снежный покров может сформироваться в столице 20 апреля

Снежный покров высотой около 1 сантиметра может сформироваться в столице в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, в этот день циклон начнет отступать, однако теплее не станет. В ночные часы в некоторых районах образуется гололедица, а температура составит от 0 до плюс 2 градусов.

Синоптик отметил, что во вторник, 21 апреля, небо будет более ясным и осадки прекратятся. Однако в ночные часы в столицу вернутся заморозки. Днем температура немного подрастет – до плюс 6–8 градусов.

К середине недели, добавил Леус, станет солнечно и сухо. В дневное время столбики термометров в Москве будут находиться на отметке плюс 10 градусов. При этом во второй половине недели снова ожидаются осадки и температура ниже климатической нормы.

Заморозки вернулись в столицу утром 18 апреля. Причиной стал высокий циклон, который задержится над центром Европейской России на протяжении ближайших 5 дней.

В связи с этим в городе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение вступит в силу с 00:00 воскресенья, 19 апреля, и будет актуальным до 09:00 понедельника, 20-го числа.