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04 июня, 17:16

Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова рассказала, что заменила спиртное комбучей и квасом

Фото: legion-media.com/Tarakanov Vadim

Российская актриса Дарья Мельникова, которая стала известна благодаря сериалу "Папины дочки", рассказала, что заменила спиртные напитки комбучей, квасом и безалкогольным пивом.

Мельникова отметила, что отказалась от алкоголя, так как это вместе с терапией помогает ей сохранять позитивный настрой в жизни.

"Конечно, в красивом месте где-то в Европе можно и пригубить бокальчик, но в обычной жизни приближаюсь к тому, чтобы не пить совсем", – сказала артистка изданию StarHit.

Ранее дочь американского поп-певца Майкла Джексона 26-летняя актриса и певица Пэрис призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков. Однако она уже пять лет воздерживается от вредных привычек.

По словам актрисы, она благодарна себе за отказ от зависимостей, что позволило ей писать музыку, наслаждаться жизнью с домашними животными, доверять другим людям, смеяться и улыбаться. В комментариях тетя певицы Ла Тойя, старшая сестра Джексона, выразила восхищение и гордость за племянницу и ее успехи.

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