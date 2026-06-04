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04 июня, 17:47

Происшествия

Пострадавший в ДТП в Истре находится в состоянии средней степени тяжести

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Пострадавший в результате ДТП в Истре находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

"Пострадавший в результате происшествия в ТЦ "Лента" в Истре госпитализирован в больницу. <…> Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

ЧП произошло 4 июня – водитель на автомобиле Renault въехал в здание магазина на Московской улице в Истре. По предварительной версии, водитель иномарки мог не справиться с управлением. В результате ДТП пострадал один из покупателей.

По результатам проведенной проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

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