Фото: пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы

Фестиваль "День Индии" пройдет в Москве 13–16 августа. Об этом рассказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках бизнес‑диалога "Россия – Индия", передает Агентство "Москва".

Черемин пригласил всех желающих поучаствовать в грядущем мероприятии. В этом году фестиваль состоится в 11-й раз.

В 2025-м фестиваль посетили свыше 2,7 миллиона человек. В ландшафтном парке "Остров Мечты" для гостей подготовили более 25 тематических зон и 40 гастрономических точек, а к традиционной ярмарке присоединились 150 участников.

Темами фестиваля в прошлом году стали индийское наследие в сердце России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. На тематических площадках проходили семинары по йоге и аюрведе, кулинарные мастер-классы, на которых учили готовить традиционные блюда, а также работала зона с красками холи.