Аэропорт Домодедово закрыт на прием самолетов

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Столичный аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Домодедово принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими службами. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково.

Меры безопасности вводятся в аэропортах Москвы на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион: силы ПВО уничтожили 12 беспилотников на подлете к Москве, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.