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28 июля, 13:25

Экономика

Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам по требованию ФАС

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Маркетплейсы Wildberries (WB) и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Они предоставили ведомству отчеты об исполнении предупреждений, сообщила пресс-служба ФАС.

Теперь предельный срок зачисления средств за реализованные товары на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента продажи, уточнили в службе.

Кроме того, маркетплейсы отменили привязку тарифов на логистику к ценам на товары. Это, с точки зрения ФАС, сделает стоимость доставки более прозрачной и предсказуемой, а также позволит снизить цены для конечных потребителей.

Отдельно Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточках товаров: вместо пометки "оригинал" будет отображаться "бренд проверен". В компании пояснили, что это соответствует политике маркетплейса по проверке подлинности продукции.

В ФАС также добавили, что в настоящее время ведомство разрабатывает поправки в закон о платформенной экономике. Они затронут размер комиссий, которые взимают торговые площадки.

В июле объекты Wildberries подвергались атакам сразу в ряде регионов. Беспилотники в ночь на 18 июля атаковали логистические центры в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

В ночь на 22 июля удары пришлись на склады в Краснодаре и Невинномысске в Ставропольском крае. На обоих объектах произошел пожар.

Спустя двое суток целью стал объект WB в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Одновременно с этим была приостановлена работа логистических центров в Уткиной Заводи и Шушарах в Санкт-Петербурге.

Как отмечал экономист Михаил Беляев, удары ВСУ по складам маркетплейса не приведут к росту цен на товары. Он отметил, что пострадала сама площадка, а не производственные мощности.

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