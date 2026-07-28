В ГД предложили ввести единый стандарт "режима тишины" по всей России

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В России могут установить единое минимальное ограничение с 22:00 до 08:00 местного времени на выполнение шумных работ в жилых помещениях. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно проекту, в указанный период предлагается запретить работы при строительстве, реконструкции и капремонте зданий, в том числе на стройплощадках рядом с жилыми домами.

Ограничение также коснется ремонта в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, работ по содержанию общего имущества и благоустройству придомовых территорий, например покоса травы или механизированной уборки снега.

Авторы инициативы обратили внимание, что сейчас региональные запреты на шум в разное время суток применяются не всегда однозначно. Одна и та же работа в одном регионе прямо запрещена в ранние утренние часы, а в другом жителям приходится отдельно доказывать, что она нарушает их право на отдых.

По мнению парламентариев, принятие закона защитит жителей от необоснованно раннего начала плановых строительных, ремонтных и эксплуатационных работ, сделает графики застройщиков, управляющих компаний и подрядчиков более предсказуемыми, а также снизит количество жалоб и судебных споров.

Как ранее заявила юрист Алла Георгиева, в борьбе с соседями, которые каждый день делают шумный ремонт, помогут видеозапись нарушения, поддержка свидетелей и вызов полиции. Однако первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это поговорить. Возможно, соседи даже не знают, что мешают кому-то.

