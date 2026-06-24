Юрист Георгиева: за шум от ремонта может грозить штраф до 80 тыс руб

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Видеозапись нарушения, поддержка свидетелей и вызов полиции помогут в борьбе с соседями, которые целый день делают шумный ремонт. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это поговорить. Возможно, соседи просто не знают о том, что кому-то мешают, и не в курсе установленных временных ограничений по шуму.





Алла Георгиева юрист Надо отметить, что единого федерального закона, который запрещает шуметь в определенные периоды, нет, каждый регион устанавливает нормы самостоятельно. В Москве они прописаны в законе № 42 о соблюдении покоя граждан и тишины, согласно которому шумные ремонтные работы нельзя проводить с 19:00 до 09:00. К тому же в этот период придется также прерываться на обед с 13:00 до 15:00.

Кроме того, громкий ремонт в Москве полностью под запретом в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Однако есть нюанс, касающийся новостроек: если многоквартирный дом был введен в эксплуатацию меньше полутора лет назад, то делать шумный ремонт нельзя только в ночной период – с 23:00 до 07:00.

"Если конструктивного диалога с соседями не получается и они продолжают сверлить и пилить в неположенное для этого время, надо вызывать полицию, которая зафиксирует нарушение. Кроме того, можно заранее заручиться поддержкой свидетелей, а также подойти к двери соседей и записать на видео исходящие звуки. При этом важно, чтобы запись была привязана к дате и времени", – посоветовала Георгиева.

Помимо этого, с жалобой на ремонт в неположенное время можно обратиться в Роспотребнадзор и в Жилищную инспекцию. Нарушителей могут наказать штрафом по статье о нарушении тишины и покоя (3.13 КоАП города Москвы). Для граждан он составит от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц – от 4 000 до 8 000, для юрлиц – от 40 000 до 80 000, заключила эксперт.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал жаловаться в управляющую компанию, если конденсат с соседского кондиционера капает на подоконник. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении. Если же УК бездействует, стимулировать ее поможет обращение в жилищную инспекцию.

