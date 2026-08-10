Парк "Зарядье" посетили военнослужащие и жители приграничных регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2026 года парк "Зарядье" предоставил участникам специальной военной операции и членам их семей свыше 4 400 бесплатных билетов. Льготный вход действует на постоянной основе при поддержке столичного департамента культуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самыми востребованными объектами стали мультимедийные пространства. В медиакомплексе "Полет" фильмы посмотрели более 1 800 зрителей, "Медиахолл 360" посетили около тысячи человек. Выставочные проекты в первом полугодии бесплатно посетили свыше 1 100 военнослужащих. Наибольший интерес вызвали музей "Историал. Коллекция", юбилейная экспозиция университета имени С. Г. Строганова и выставка "Сергей Андрияка. Гимн акварели".

Парк также проводит практические мероприятия. 27 и 28 июня состоялся семейный фестиваль "Медикфест", где инструкторы "Учебного центра тактической медицины" обучали посетителей навыкам оказания первой помощи: остановке кровотечений, наложению повязок и сердечно-легочной реанимации.

Организованные группы военнослужащих и жителей приграничных регионов посещают "Зарядье" на протяжении нескольких лет. В первом полугодии парк принял делегации из Белгорода, Крыма, ЛНР и ДНР.

Ветераны боевых действий, участники СВО и Герои России имеют право на бесплатный вход во все комплексы. Для членов семей действуют скидки до 50%, а детям до семи лет и детям-сиротам вход бесплатный. Оформить билеты можно через сервис "Мосбилет", сайт парка и в терминалах на территории.

Ранее сеть семейных парков развлечений "Замания" провела бесплатный праздник для около 100 членов семей участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в торгово-развлекательном центре в районе Щукино и стало частью сезонного спецпроекта "Время возможностей".