Guardian: экономика Британии теряет 125 млрд фунтов в год из-за неработающих зумеров

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Британская экономика ежегодно теряет 125 миллиардов фунтов стерлингов из-за представителей поколения Z, которые не учатся и не работают. Сейчас в стране проживает примерно 1 миллион таких молодых людей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на газету Guardian.

В то же время расходы на молодежные службы в королевстве сократились на 76%, или на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в денежном выражении. Кроме того, закрылись клубы молодежи, немалое количество сотрудников покинули свои должности.

При этом журналисты отметили, что власти не прикладывают достаточно усилий для борьбы с нежеланием зумеров работать. Напротив, они увеличивают размеры денежных выплат: на каждый фунт, направленный на трудоустройство молодых людей, приходится 25 фунтов в качестве расходов на пособия.

Ранее выяснилось, что только 40% молодых специалистов при выборе работы ориентируются на место, где можно задержаться на 3–5 лет. По данным исследований, зумеры все чаще выбирают короткие программы до 3 месяцев с оплатой, обучением на рабочем месте, гибким графиком и понятным продолжением в виде трудоустройства. При этом молодежь ожидает среднюю оплату стажировок в размере 25–35 тысяч рублей в месяц.