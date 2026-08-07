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07 августа, 15:26

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Психолог Миллер: зумеры завидуют другим из-за зацикленности на работе и дедлайнах

Психолог назвала причину зависти зумеров

Фото: 123RF.com/edhar

Зумеры чаще всего завидуют другим из-за жесткой зацикленности на работе и дедлайнах. Также на них влияют внутренние комплексы, мешающие наслаждаться жизнью, заявила изданию "Абзац" психолог Александра Миллер.

"Люди часто завидуют и злятся на тех, кто разрешает себе то, что они сами себе запрещают. Возможно, молодые люди и хотели бы расслабиться, но в силу внутренних комплексов или блоков не могут этого сделать", – сказала эксперт.

Миллер отметила, что постоянная гонка за успехом лишает представителей поколения Z радости. Она подчеркнула, что достижения других людей нужно рассматривать как стимул для собственного роста, при этом нужно составлять конкретный план действий. В данной ситуации речь идет о конструктивной зависти.

По словам специалиста, для человека наиболее опасна деструктивная зависть, так как она разрушает его и выливается в негатив. Чтобы перевести все в позитивное русло, нужно сначала задаться вопросом о предпринимаемых для изменения жизни действиях. После составления чек-листа шагов внутреннее напряжение снижается, человек преобразовывает свою реальность, резюмировала Миллер.

Ранее стало известно, что 40% зумеров при выборе работы ориентируются на место, где можно задержаться на 3–5 лет. Кроме того, молодое поколение все чаще выбирает короткие программы стажировки до 3 месяцев с оплатой, обучением на рабочем месте, гибким графиком и понятным продолжением в виде трудоустройства.

Зумеры начали приходить на собеседования с родителями

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