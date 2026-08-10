Почти 300 объектов недвижимости ввели в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти 300 объектов недвижимости построили и ввели в эксплуатацию в столице за семь месяцев 2026 года. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства, заммэра Владимир Ефимов.

С января по июль в городе ввели 8,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 3,3 миллиона квадратных метров приходится на жилье.

"Из общего количества недвижимости, построенной за этот период, больше половины ввели в эксплуатацию частные застройщики", – отметил Ефимов.

Рядом с жилыми кварталами появились новые школы, детские сады, спортивные объекты, деловые и торгово-развлекательные центры. Также ввели в эксплуатацию промышленные объекты.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, девелоперы, помимо жилья и социальных объектов, создают места приложения труда. Это снижает маятниковую миграцию и поддерживает концепцию 15-минутного города.

Например, в Обручевском районе по адресу улица Обручева, дом 23Е, появился многофункциональный офисный центр "Геолог2" площадью 29,5 тысячи квадратных метров. Его фасад разделен на четыре зоны, отделан металлическими ламелями и панелями. Благодаря сплошному остеклению рабочие помещения получают максимум естественного света. В здании также есть четырехуровневый подземный паркинг.

Разрешения на ввод объектов оформил Мосгосстройнадзор. Председатель комитета Антон Слободчиков уточнил, что по результатам итоговых проверок все объекты получили заключения о соответствии проектной документации. На каждом этапе строительства инспекторы проводили выездные мероприятия с привлечением специалистов Центра экспертиз, которые контролировали качество работ и материалов. Это гарантирует безопасность и надежность зданий после ввода.

Ранее стало известно, что на Кольской улице в Бабушкинском районе Москвы появился детсад на 225 мест. Его строительство завершено более чем на 60%. Здание площадью около 4,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 9 групп. Строители уже приступили к внутренней отделке помещений, монтажу инженерных систем и остеклению.

