Подросток сорвался со скалистого обрыва в районе Висячего камня в Уфе

Фото: МАХ/"МЧС Башкортостана"

В Уфе спасатели эвакуировали 17-летнего юношу, который упал со скалистого обрыва в районе Висячего камня. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города.

На место ЧП выехали спасатели МЧС России и управления гражданской защиты Уфы на катере, а также медики и полиция. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и доставили его к берегу реки, после чего передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

В управлении отметили, что Висячий камень – популярное место отдыха уфимцев, однако из-за крутых обрывов и осыпающегося грунта там ежегодно происходят тяжелые несчастные случаи.

Ранее в Карелии девушка упала с моста при попытке сделать селфи. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Во время падения девушка продолжала держать в руке телефон, она успела позвонить сестре и рассказать о случившемся.

Спасатели помогли медикам транспортировать пострадавшую на жестких носилках с наложением шейного воротника.

