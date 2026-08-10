Участники проекта "Активный гражданин" выберут любимые мороженое и напитки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" открылись новые голосования в рамках конкурса "Московское качество". Горожанам предстоит определить победителей в категориях "Мороженое" и "Соки, вода, напитки". Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

Производители холодных десертов, а также соков, кваса, минеральной воды, лимонадов и других освежающих напитков получили возможность побороться за право размещать на упаковке знак "Московское качество".

В финале категории "Мороженое" представлено 94 претендента. Среди них – пломбиры в шоколаде, глазури, вафельном стаканчике или рожке, классическое сливочное и молочное мороженое, продукция на растительной основе, сорбеты и фруктовый лед. Участники голосования также выберут лучший десертный вариант, семейный формат, крафтовую и инновационную продукцию.

В категории "Соки, вода, напитки" за победу поборются 87 финалистов. Москвичам предстоит определить самые вкусные яблочный, апельсиновый и томатный соки, вишневый нектар, квас, традиционный и оригинальный лимонады, напитки типа кола и тархун, минеральную столовую и питьевую детскую воду.

Отдельная номинация – "Крафтовые напитки". Она включает ремесленную продукцию, изготовленную небольшими партиями. Кроме того, пользователям "Активного гражданина" предлагают назвать победителя в голосованиях "Сделано в Москве" и выбрать лучшие напитки и мороженое от столичных брендов.

Все номинанты предварительно прошли лабораторные исследования, профессиональную дегустацию и анализ документации. Ранее москвичи уже определили победителей в категориях "Хлебобулочные изделия", "Молочная продукция", "Кондитерские изделия" и "Мучные кондитерские изделия". Впереди – выбор лучшей мясной и рыбной продукции.

Ранее еще одно гастрономическое голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Жители столицы могут выбрать победителей конкурса авторских напитков, который проводится в рамках фестиваля "Ледяной московский чай".

В голосовании участие принимают 12 фотографий с освежающими напитками на основе купажа чая "Москва". За участие можно получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

