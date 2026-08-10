Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 16:29

Происшествия

Авиакомпания Nordwind опровергла попадание молнии в самолет Калининград – Уфа

Фото: 123RF.соm/dovidovicd

Российская авиакомпания Nordwind опровергла информацию о попадании молнии в самолет, направлявшийся 9 августа из Калининграда в Уфу. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика, передает РИА Новости.

Воздушное судно приземлилось на запасном аэродроме в Магнитогорске. Решение экипажа о месте приземления было связано с тем, что при снижении для посадки в Уфе самолет попал в зону сильной турбулентности и район грозовой активности.

В авиакомпании подчеркнули, что вся информация была доведена до пассажиров своевременно и в полном объеме. В Магнитогорске 82 пассажира отказались от полета в пункт назначения. После дозаправки самолет вылетел в Уфу.

Ранее борт авиакомпании "Победа", следовавший из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги над Дагестаном. В этот момент самолет находился в воздухе примерно час. После этого он стал снижаться и сел на запасном аэродроме в Махачкале.

Позднее выяснилось, что воздушное судно экстренно посадили из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал, была начата доследственная проверка.

Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправности самолета

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика