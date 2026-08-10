Авиакомпания Nordwind опровергла попадание молнии в самолет Калининград – Уфа

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Российская авиакомпания Nordwind опровергла информацию о попадании молнии в самолет, направлявшийся 9 августа из Калининграда в Уфу. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика, передает РИА Новости.

Воздушное судно приземлилось на запасном аэродроме в Магнитогорске. Решение экипажа о месте приземления было связано с тем, что при снижении для посадки в Уфе самолет попал в зону сильной турбулентности и район грозовой активности.

В авиакомпании подчеркнули, что вся информация была доведена до пассажиров своевременно и в полном объеме. В Магнитогорске 82 пассажира отказались от полета в пункт назначения. После дозаправки самолет вылетел в Уфу.

Ранее борт авиакомпании "Победа", следовавший из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги над Дагестаном. В этот момент самолет находился в воздухе примерно час. После этого он стал снижаться и сел на запасном аэродроме в Махачкале.

Позднее выяснилось, что воздушное судно экстренно посадили из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал, была начата доследственная проверка.