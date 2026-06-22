Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 12:57

Транспорт

Подавший сигнал тревоги рейс Гюмри – Москва сел в Махачкале

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Silas Stein

Подавший сигнал тревоги самолет, следовавший по рейсу DP-856 Гюмри – Москва, совершил посадку в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба компании "Победа".

Сигнал general emergency от воздушного судна был зафиксирован в 11:24 по московскому времени, следует из данных сервиса Flightradar. В этот момент самолет находился в воздухе примерно час и пролетал над Дагестаном. Сразу после этого экипаж приступил к снижению.

Успешное приземление прошло на запасном аэродроме. В настоящее время, как уточнил перевозчик, специалисты проверяют техническое состояние лайнера.

Схожий инцидент ранее произошел с бортом рейса Сочи – Архангельск. Сигнал бедствия он подал над Черным морем и начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту вылета. Спустя некоторое время борт успешно приземлился. Как писали СМИ, у воздушного судна отказал один из двигателей.

На борту находились 125 пассажиров, никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение их прав. Перелет в Архангельск был организован на резервном самолете.

Читайте также


транспортрегионы

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика