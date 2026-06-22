Подавший сигнал тревоги рейс Гюмри – Москва сел в Махачкале

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Подавший сигнал тревоги самолет, следовавший по рейсу DP-856 Гюмри – Москва, совершил посадку в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба компании "Победа".

Сигнал general emergency от воздушного судна был зафиксирован в 11:24 по московскому времени, следует из данных сервиса Flightradar. В этот момент самолет находился в воздухе примерно час и пролетал над Дагестаном. Сразу после этого экипаж приступил к снижению.

Успешное приземление прошло на запасном аэродроме. В настоящее время, как уточнил перевозчик, специалисты проверяют техническое состояние лайнера.

Схожий инцидент ранее произошел с бортом рейса Сочи – Архангельск. Сигнал бедствия он подал над Черным морем и начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту вылета. Спустя некоторое время борт успешно приземлился. Как писали СМИ, у воздушного судна отказал один из двигателей.

На борту находились 125 пассажиров, никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение их прав. Перелет в Архангельск был организован на резервном самолете.