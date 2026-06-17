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17 июня, 23:28

Происшествия

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Сочи

Фото: depositphotos/Chalabala

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia готовится к экстренной посадке в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Борт совершал рейс Сочи – Архангельск. По данным сервиса Flightradar24, в какой-то момент самолет подал сигнал бедствия в небе над Черным морем.

В Росавиации отметили, что экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, предварительно, из-за технической неисправности на борту.

"Сейчас самолет вырабатывает топливо, готовится к посадке – это стандартный алгоритм действий. Безопасность полетов – приоритет. Ситуация находится на контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД", – добавили в ведомстве.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе потерпел крушение легкомоторный самолет. Инцидент произошел на аэродроме Вихрево. В результате случившегося погибли два человека. Крушение произошло, когда воздушное судно заходило на посадку.

Причиной крушения самолета могла стать ошибка пилотирования. Росавиация классифицировала данный инцидент как катастрофу. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ агентства.

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