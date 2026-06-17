Прокуратура обжаловала возврат дела пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском

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Прокуратура подала жалобу в Верховный суд России на решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, который в 2023 году посадил самолет в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах говорится, что жалоба поступила от заместителя генпрокурора Игоря Ткачева. ВС уже истребовал дело.

Белов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Решение было обжаловано, Омский облсуд оставил его в силе.

Первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев уточнял, что если суд утвердит решение о возврате дела прокурору и его отправят на дорасследование, то это не займет много времени.

В Следственном комитете считают, что расследование проведено качественно и в полном объеме, поэтому препятствий к рассмотрению нет. Ануфриев утверждал, что длительный срок расследования был обусловлен тем, что правоохранители проверяли, действительно ли ошибочное решение командира борта лететь в Новосибирск было связано с правилами, действовавшими в авиакомпании.

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, который следовал из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года. По словам Белова, пилоты приняли это решение из-за нехватки топлива.

На борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они были успешно эвакуированы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Первоначальный отчет Росавиации указывал на неисправность "зеленой" гидросистемы и ошибку экипажа в определении шасси, но позже был аннулирован из-за новых сведений, в связи с чем началось дополнительное расследование.

После ЧП Росавиация потребовала увольнения двух топ-менеджеров авиакомпании. Второго пилота Эдуарда Семенова признали непригодным к работе, Белов же подал в отставку после завершения расследования. В феврале 2026 года последний заявил, что его пригласили на работу в одну из азиатских авиакомпаний.