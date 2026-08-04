В ОП предложили ввести в школах субъектов РФ курсы углубленного изучения родного языка

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В Общественной палате РФ предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

Он подчеркнул необходимость введения углубленного курса с первого по одиннадцатый классы. При этом, по его мнению, принимать соответствующие решения должны региональные законодательные органы.

Также отмечается, что, согласно данным Минпросвещения, сегодня в 64 регионах России изучается 76 языков, включая русский. При этом в 2026 году у первоклассников сократили часы на "Родной язык" и "Родную литературу" из-за корректировки нагрузки по требованиям СанПиН.

Ранее в ОП РФ предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи. Там считают, что особую актуальность предложение приобретает в контексте возвращения в школы оценок за поведение.