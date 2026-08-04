Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Общество

В ОП предложили ввести в школах субъектов РФ курсы углубленного изучения родного языка

Фото: depositphotos/fabian19

В Общественной палате РФ предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

Он подчеркнул необходимость введения углубленного курса с первого по одиннадцатый классы. При этом, по его мнению, принимать соответствующие решения должны региональные законодательные органы.

Также отмечается, что, согласно данным Минпросвещения, сегодня в 64 регионах России изучается 76 языков, включая русский. При этом в 2026 году у первоклассников сократили часы на "Родной язык" и "Родную литературу" из-за корректировки нагрузки по требованиям СанПиН.

Ранее в ОП РФ предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи. Там считают, что особую актуальность предложение приобретает в контексте возвращения в школы оценок за поведение.

Читайте также


образованиеобщество

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика