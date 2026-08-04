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01:58

Происшествия

Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 6 тысяч человек

Фото: ТАСС/AP/Ariana Cubillos

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 6 125 человек. Такие данные привел спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Рост показателя за неделю составил 579 погибших. Также в больницы за медицинской помощью обратились 60 992 человека, пострадавших в результате удара стихии.

Специалисты уже обследовали 43 679 домов. Выяснилось, что ущерб зафиксирован в 41 624 строениях. Из них 25 325 домов остаются пригодными для проживания, эксплуатация 9 866 объектов ограничена, а 6 433 здания отнесены к категории высокого риска. В качестве экстренной меры пострадавшим передано 287 новых квартир.

Параллельно ведутся масштабные работы по расчистке завалов. На данный момент с улиц и разрушенных участков вывезено 346 755 тонн строительного мусора. По оценкам специалистов, этот объем составляет лишь 16,51% от общей массы обломков, подлежащих утилизации.

Мощные землетрясения с интервалом в 39 секунд произошли в Венесуэле 24 июня. Эпицентр разрушений пришелся на столичный регион и штат Ла-Гуайра. Сразу после катастрофы правительство ввело режим чрезвычайной ситуации и запустило программу восстановления страны.

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