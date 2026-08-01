Число жертв землетрясения в Японии достигло 36 человек

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Число погибших в результате мощного землетрясения в Японии выросло до 36 человек, еще 136 пострадали. Об этом свидетельствуют сводные данные властей и спасательных служб префектуры.

В результате подземных толчков около 50 тысяч жилых домов остались без электроснабжения. Однако подачу электричества удалось полностью восстановить.

Перебои с водоснабжением сохраняются более чем в 70 тысячах домохозяйств. По меньшей мере 9 тысяч человек остаются в эвакуационных центрах.

В конце июля мощное землетрясение произошло на японском острове Кюсю. Его магнитуду оценили в 7,1. Следом было зафиксировано еще одно землетрясение с толчками 6,1.

В результате в нескольких районах начались пожары и перебои с электричеством. Вместе с тем в торговом центре Aeon в городе Касима произошел взрыв.

1 августа между северными японскими префектурами Аомори и Хоккайдо в Тихом океане зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.