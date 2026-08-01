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01 августа, 06:48

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Тихом океане, между северными японскими префектурами Аомори и Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров. Максимальная сила колебаний составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в стране. Угроза цунами не объявлялась.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

В конце июля мощное землетрясение произошло на японском острове Кюсю. Изначально его магнитуду оценили в 7,1. Следом было зафиксировано еще одно землетрясение с толчками 6,1.

В результате в нескольких районах начались пожары и перебои с электричеством. Вместе с тем в торговом центре Aeon в городе Касима произошел взрыв.

Число погибших в результате случившегося достигло 34 человек. Тяжелые травмы получили 5 человек, травмы средней тяжести – 39, легкие – 22.

В РСТ сообщили об отсутствии обращений от российских туристов из-за землетрясения в Японии

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