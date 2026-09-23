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23 сентября, 19:51

Политика

Лавров указал Рубио на дестабилизацию мировых рынков из-за ударов Украины

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что атаки украинских сил на инфраструктуру ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков. Об этом сообщается на сайте МИД России.

При обсуждении украинского урегулирования Лавров обратил внимание на тесную координацию киевского режима с европейскими спонсорами. Он указал на деструктивные действия Киева, который целенаправленно наносит удары по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам.

Российская сторона при этом подтвердила приверженность достижению целей специальной военной операции, в том числе политико-дипломатическими методами.

Среди международных тем обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также противодействие нелегитимным практикам в международно-правовой сфере. Затрагивалась подготовка к мероприятиям G20 до конца года.

Лавров подчеркнул необходимость скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президентов России и США. Речь шла в том числе об экономическом сотрудничестве, культурно-гуманитарных обменах и облегчении взаимных поездок. Он также отметил важность возвращения де-факто конфискованной российской собственности в США и перевода работы дипмиссий в нормальный режим.

"Достигнута договоренность о продолжении контактов по всем упомянутым вопросам по линии внешнеполитических ведомств обеих стран", – резюмировали в МИД РФ.

Сам Рубио по итогам прошедшей встречи заявлял, что ограниченные или временные прекращения огня на Украине не приведут к окончанию конфликта.

В это же время американский госсекретарь указал, что возможное участие Владимира Путина в саммите G20 в декабре может предоставить возможность для их встречи с президентом США Дональдом Трампом. Вашингтон уже пригласил президента РФ на этот саммит.

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