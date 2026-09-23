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23 сентября, 20:01

Политика

Лавров назвал печальным, что прежние союзники РФ закрывают глаза на "выходки" Киева

Фото: AP Photo/Stefan Jeremiah

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал печальным тот факт, что бывшие союзники Москвы в борьбе с гитлеровским нацизмом смотрят сквозь пальцы на "выходки" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Лавров пояснил, что речь идет о перезахоронении в Киеве пособников Адольфа Гитлера.

"Апофеозом нацификации Украины стало недавнее коленопреклонение украинского лидера Владимира Зеленского и прочих деятелей его режима перед прахом гитлеровских пособников, который с королевскими почестями перевезли из Европы для перезахоронения в Киеве", – указал глава российской дипломатии.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Данное решение было связано с тем, что в конце мая украинский лидер участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил наименование "имени героев УПА" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) одному из центров ВСУ.

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