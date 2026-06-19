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19 июня, 23:01

Политика

Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена "Белого орла"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена "Белого Орла". Об этом он сообщил в специальном видеообращении.

В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил наименование "имени героев УПА(экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)" одному из центров Вооруженных сил Украины.

В ответ на эти действия Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского награды, которой того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

"Президент Республики Польша является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Эта обязанность также лежит на Совете ордена Белого Орла. Поэтому, после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия "Героев УПА", по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла", – указал Навроцкий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, комментируя информацию о планах Киева перезахоронить останки Мельника, заявлял, что в центре Европы на государственном уровне происходит прославление нацистских преступников и приспешников.

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