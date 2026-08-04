Движение транспорта в Москве временно ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение транспорта временно перекроют на северо-западе, западе и в центре столицы 8 и 9 августа в связи с проведением мероприятия "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Основные ограничения вступят в силу 8 августа. С 06:00 до 11:30 будет закрыто движение по улицам Нижние Мнёвники и Народного Ополчения в сторону Крылатской улицы, а также по Карамышевскому мосту.

С 06:00 до 15:30 недоступной станет Крылатская улица от дома 14 до улицы Нижние Мнёвники, а также боковой проезд.

С 07:00 до 12:00 перекроют проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Мнёвники, саму улицу Мнёвники и Звенигородское шоссе до улицы 1905 года.

С 07:00 до 12:30 закроют улицу 1905 года, Краснопресненскую, Смоленскую и Ростовскую набережные.

С 07:00 до 23:30 будет закрыто движение на улице Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской и Пречистенской набережных.

С 07:30 до 11:00 закроют Бородинский мост, Смоленскую улицу, Смоленскую-Сенную площадь, Смоленский и Зубовский бульвары, Крымский мост и Крымский проезд.

С 07:30 до 23:00 нельзя будет проехать по Пречистенской набережной от Соймоновского проезда до Кремлевской набережной, по Кремлевской и Москворецкой набережным.

С 07:30 до 17:30 перекроют Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные.

С 07:45 до 20:00 закроют Малый Устьинский и Астаховский мосты, а также Подгорскую, Берниковскую, Николоямскую, Андроньевскую, Золоторожскую, Красноказарменную, Головинскую и Лефортовскую набережные.

С 07:45 до 23:00 будут закрыты набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая и Устьинская набережные.

С 11:00 до 13:00 проезд будет недоступен по Саввинской и Новодевичьей набережным. Кроме того, с 07:30 до 20:00 на Госпитальном мосту ограничат движение до одной полосы в каждом направлении.

9 августа с 07:00 до 20:30 будет закрыт участок Крылатской улицы от дома 14 до улицы Нижние Мнёвники.



Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

На участках временных ограничений с 00:01 8 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что в столице с 3 по 31 августа изменится расписание ряда пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений Московской железной дороги, а также маршрутов МЦД-2 и МЦД-4.

Уточнялось, что изменения связаны с работами по развитию инфраструктуры на станциях Столбовая, Люблино, Царицыно, Перерва, Щербинка, Каланчевская и на перегоне Шатура – Кривандино.