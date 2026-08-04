ФАС возбудила дела в отношении операторов АЗС в 7 регионах

Фото: depositphotos/blinow61

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выдали предупреждения и возбудили дела в отношении операторов АЗС в семи регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Речь идет об Алтае, Брянской, Нижегородской, Оренбургской, Херсонской областях, а также о Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

В частности, Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей заправок. Предпринимателей, которые продают моторное топливо в Бийске на пяти АЗС EVO и Evolution, заподозрили в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен.

"В результате мониторинга установлено, что владельцы данных АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня", – заявили в службе.

Антимонопольное дело также возбудили в отношении ООО "Ника". Компания – единственный продавец топлива в Солтонском районе Алтайского края. Ее заподозрили в установлении завышенных цен. ФАС зафиксировала изменение розничной стоимости дизтоплива, бензина марок АИ-92, АИ-95 на АЗС компании. Цены на заправке оказались выше, чем в соседних районах.

Красноярское УФАС выдало предупреждение компании "Регион 24", изменившей цены на топливо за последние два месяца, но не представившей обоснований для этого. В других случаях предупреждения были выданы также из-за изменений цен на топливо.

Ситуация с ценообразованием на топливо находится на контроле у ФАС, подчеркнули в службе.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Правительство взяло под контроль ситуацию. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что власти контролируют стоимость бензина на АЗС и следят за тем, чтобы потребители были обеспечены топливом.

Однако в России до конца года продлят запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей. Ограничения на экспорт дизельного топлива перестанут действовать по мере стабилизации внутреннего рынка.