04 августа, 10:17Общество
Облака хорошей погоды сформировались над столицей
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Облака хорошей погоды сформировались в небе над столицей. Они не предвещают осадков, рассказал Агентству "Москва" старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди.
"В небе над Москвой сегодня видны кучевые облака (Cumulus humilis) с плоским основанием. Они образуются вследствие конвекции – подъема прогретого у поверхности Земли воздуха", – пояснил он.
По словам специалиста, такие облака обычно развиваются при устойчивой атмосфере.
Мостаманди добавил, что в настоящее время погоду над столицей определяют периферия антициклона и малоградиентные барические поле. Это помогает проявляться слабому ветру и хорошей видимости.
Пик жары в Москве на текущей неделе ожидается в четверг, 6 августа. Температура воздуха поднимется до 27–29 градусов. При этом во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, но температура воздуха останется высокой.
Температура поднимется до 32 градусов в Москве 5 августа