Наталья Сергунина: коллекция медиабанка "Мосфото" насчитывает уже 32 тысячи материалов

Фото: пресс-служба ДИТ

Год назад на столичном портале mos.ru появился медиабанк "Мосфото". В нем собраны фотографии и видеоролики, отражающие разные сферы городской жизни, такие как культура, транспорт, образование, спорт, волонтерство и многие другие. Их можно бесплатно скачивать и размещать в социальных сетях и на других ресурсах, а также использовать в презентациях.

"Коллекция медиабанка насчитывает уже больше 32 тысяч материалов. Его работу обеспечивает команда профессиональных фотографов, операторов, продюсеров", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для удобства пользователей снимки и видеоролики распределены по рубрикам, тематическим подборкам и спецпроектам.

Например, в разделе "Культурное наследие Москвы" представлены фотографии и 3D-модели памятников архитектуры столицы, включая архивные кадры. Здесь же можно узнать исторические факты об объектах, информацию о реставрации.

Самыми популярными за год стали альбомы и ролики, посвященные новогодним украшениям города, проектам "Зима в Москве" и "Лето в Москве", а также снимки первоцветов в парках, кадры с мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг" и прогулки Героя России летчика-космонавта Федора Юрчихина вместе с сыном по гагаринским местам столицы.

Медиабанк регулярно пополняется репортажами о разных городских событиях, среди которых Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар", фестиваль "День московского спорта", московский выпускной, акция "Вальс Победы". В рубрике "Москва культурная" собраны фотографии актуальных постановок театров и музейных выставок.

Кроме того, в "Мосфото" размещены профессиональные снимки столичных парков и скверов, центральных улиц и площадей, станций метро, колледжей, школ и детских садов, больниц и поликлиник.

При использовании материалов необходимо указывать источник – foto.mos.ru.

С первой годовщиной медиабанк поздравили знаменитости, чьи фотографии также можно найти в "Мосфото": народный артист России художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженная артистка России актриса Юлия Высоцкая, вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие. Поздравления опубликованы в специальном разделе.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе услуг и сервисов в онлайн-формате, соответствуют задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее сообщалось, что в первую версию раздела "Культурное наследие" включили здания, реставрация которых завершилась в 2025 году. В их числе – церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское" и Египетский павильон усадьбы Останкино.