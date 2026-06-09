Раздел "Культурное наследие" появился в медиабанке "Мосфото"

Фото: Главархив Москвы

В городском медиабанке "Мосфото" появился новый раздел "Культурное наследие". Там находятся фотографии столичных памятников архитектуры, в том числе архивные, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в Москве бережно сохраняют уникальное архитектурное наследие, от древних храмов и барочных церквей до особняков в стиле модерн и образцов конструктивизма. По поручению Сергея Собянина эти объекты реставрируют и органично вписывают в современную городскую среду.

"Ежегодно работы завершаются примерно на 150 памятниках истории и культуры. В новом разделе "Культурное наследие" в медиабанке "Мосфото" собраны изображения объектов, отреставрированных в 2025 году. Можно познакомиться с трудами реставраторов, узнать интересные факты из истории памятников архитектуры, увидеть современные и архивные фотографии", – отметил он.

В первую версию раздела включили здания, реставрация которых завершилась в 2025 году. Среди них – церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", которая входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, Египетский павильон усадьбы Останкино – подлинный деревянный дворец конца XVIII века, павильон "Ванный домик" усадьбы Кузьминки, а также павильоны ВДНХ № 35 "Главтабак", № 6 "Химия" и № 67 "Советская печать".

Кроме того, в коллекции есть фото дома-усадьбы Льва Толстого в Хамовниках, где писатель создал около 100 произведений, Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря – одного из крупнейших храмов Москвы и лечебницы для приходящих больных имени Л. Н. Сумбула – памятника в неорусском стиле.

Сведения об объектах культурного наследия представлены как в развернутом формате, так и в виде мини-статей. В настоящее время в разработке находится дополнение раздела информацией о других памятниках истории и культуры, отреставрированных в Москве за последние 15 лет.

Отмечается, что Москва входит в число мировых лидеров по сохранению исторического и культурного наследия. С 2011 года в столице действует масштабная реставрационная программа, запущенная по инициативе Собянина. За последние 15 лет специалисты отреставрировали около 2 500 объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Главархиве Москвы собрана коллекция предметов и документов с XVII века до наших дней. В частности, фотографии столицы разных столетий, личные дела студентов Императорского Московского университета, материалы о жизни в годы Великой Отечественной войны, а также письма и завещания выдающихся людей.