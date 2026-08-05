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02:37

Политика

В ГД предложили не штрафовать за уличную торговлю собственной продукцией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главам регионов с инициативой отменить административное наказание для граждан, торгующих небольшими объемами собственной продукции вне специально отведенных мест. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

Речь идет о разовой продаже овощей, фруктов, меда и других товаров, выращенных своими руками, при условии соблюдения санитарных норм.

Слуцкий подчеркнул, что мера не направлена на легализацию нелегального бизнеса или бесконтрольной уличной торговли. По его словам, действующее региональное законодательство наказывает за торговлю в неустановленных местах, не делая различий между предпринимателями и дачниками.

Инициатива ЛДПР призвана снять барьеры для садоводов, огородников и фермеров, сократить административную нагрузку и упростить реализацию излишков продовольствия.

Ранее в Госдуме сообщили, что запрет или штрафы за сожительство вне брака на государственном уровне не обсуждаются. Там отметили, что ценность и значимость брака повышается за счет такой поддержки, а не за счет запретов.

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