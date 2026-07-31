Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в РФ в августе

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В августе в России на 17,3% увеличат размер накопительной пенсии. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Спикер ГД указал, что срочная пенсионная выплата также вырастет – на 19,32%. При этом с августа у участников добровольческих формирований появится право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Кроме того, дети награжденных военных, в том числе героев России и полных кавалеров ордена Славы, смогут в первоочередном порядке зачисляться в школы и детсады.

С августа текущего года в РФ введут уголовную ответственность за нарушение ряда требований законов при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства. Нарушителям предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до года.

Также будет усилена уголовная ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни граждан, за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров.

Ранее Минфин России подготовил изменения в проект постановления правительства, направленные на повышение прозрачности предоставления налоговых льгот. Теперь резиденты территорий опережающего развития и особых экономических зон будут обязаны использовать автоматизированную информационную систему "Налог-3".

До этого стало известно, что за новой семейной налоговой выплатой обратились не менее 3,4 миллиона россиян. Мера поддержки предназначена для работающих родителей двух и более детей.

