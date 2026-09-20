Явка на электронное голосование в столице составила около 3,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Явка на электронное голосование в Москве составила порядка 3,5 миллиона человек. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Всего избиратели из Москвы получили 3 445 391 электронный бюллетень. При этом те горожане, которые открыли бюллетень в последнюю минуту, могли завершить голосование до 20:15.

К настоящему моменту все голоса поступили в блокчейн. Общественный штаб продолжает наблюдать за ходом подсчета голосов на участках. Процесс идет в штатном режиме.

Участки закрылись в Москве в 20:00. После этого в Мосгоризбиркоме состоялась процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования.

Бумажные бюллетени комиссии подсчитывают вручную, соблюдая специальную процедуру. Итоговые протоколы отправляются в ТИК, а затем в МГИК.