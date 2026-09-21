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21 сентября, 12:51

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Messaggero: премьер-министр Италии Мелони не примет участие в 81-й сессии ГА ООН

Премьер-министр Италии Мелони не примет участие в 81-й сессии ГА ООН

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила Messaggero.

Вместо нее итальянскую делегацию возглавит вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни. По данным издания, решение Мелони связано с ее планами сосредоточиться на внутренних политических вопросах, в том числе на подготовке бюджета и выборах следующего года.

Дебаты высокого уровня в рамках 81-й сессии ГА ООН пройдут в период с 22 по 26 сентября в Нью-Йорке. Они завершатся 28 сентября.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную на следующую неделю поездку в Нью-Йорк, где должен был участвовать в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Такое решение было принято в связи с его необходимостью остаться в Берлине. Другие причины не сообщаются.

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