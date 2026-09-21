Средства ПВО за сутки сбили 634 беспилотника ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 634 украинских беспилотника. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Вместе с тем сбиты 4 управляемые авиабомбы и столько же реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру "Новой почты" под Одессой. Там хранили и распределяли европейские военные грузы.

До этого российские военные поразили здание телекоммуникационной компании "Киевстар", которая предоставляла услуги связи для ВСУ. Удар нанесли расчеты БПЛА. Целью атаки было нарушение работы связи.

