21 сентября, 13:00Политика
Средства ПВО за сутки сбили 634 беспилотника ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 634 украинских беспилотника. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны РФ.
Вместе с тем сбиты 4 управляемые авиабомбы и столько же реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру "Новой почты" под Одессой. Там хранили и распределяли европейские военные грузы.
До этого российские военные поразили здание телекоммуникационной компании "Киевстар", которая предоставляла услуги связи для ВСУ. Удар нанесли расчеты БПЛА. Целью атаки было нарушение работы связи.
Минобороны РФ сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Украины